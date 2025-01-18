Громкий скандал с 'Укрпочтой': пропали иностранные дипломы студентов тернопольского медуниверситета

"Укрпочта" потеряла документы Тернопольского национального медицинского университета. Бесполезные поиски ценного письма продолжаются второй месяц.

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Учебное заведение на своей FB странице обратилось к руководителю Укрпочты Игорю Смелянскому с просьбой вернуть потерянные документы и навести порядок в работе учреждения. О чем конкретно говорится в обращении?

Небрежная работа работников Укрпочты в Тернопольской области неоднократно приводила к потерям и недостатку адресатов важной корреспонденции. Такие инциденты вредят репутации учебного заведения, Укрпочты и Украины в целом.

"Что касается последнего случая, — заявляют в ТНМУ, — мы до сих пор не можем выяснить, где делось заказное письмо с документами. По этому поводу университет обращался к директору развития сети Тернопольского региона АО "Укрпочта" Тамары Оксюты, но четкого ответа не получил".

С чего все началось?

4 декабря 2024 года Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Горбачевского отправил посылку через отделение АО "Укрпочта" СПО Тернополь 1 в адрес Государственного предприятия "Информационно-имиджевый центр" Министерства образования и науки Украины по трекинговому номеру 46001100. Письмо к адресату не дошло и по состоянию на 13 января 2025 года, согласно информации сервиса проверки статуса отслеживания, находится в черте города.

Навсе просьбы отдела документооборота вуза найти письмо работники Укрпочты отвечают, что не могут его найти.

Сообщается также, что Укрпочта компенсировала университету стоимость утраченной корреспонденции в размере 109 грн. На что в ТНМУ ответили, что в вышеупомянутом почтовом отправлении были апостилизованы образовательные документы иностранных студентов, выданные зарубежными учебными заведениями.

"Они нужны для проведения скорейшей процедуры признания их Министерством образования и науки Украины. Стоимость возвращенной суммы не может компенсировать нанесенный ущерб в виде потери документов. Это несовместимые вещи".

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