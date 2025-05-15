'Громовержцы' возглавили международный прокат: сколько удалось собрать

Несмотря на "супергеройскую усталость" зрителей и серию неудач последних релизов Marvel, фильм "Громовержцы" продолжает удерживать первое место в международном прокате. Лента собрала 33,1 миллиона долларов в свой второй уикенд.

Видео дня

Общие сборы фильма уже составляют 128,5 миллиона долларов в Северной Америке и 272 миллиона долларов в мире. Это позволяет говорить об определенном восстановлении интереса к вселенной Marvel. Детали рассказало издание Variery.

Несмотря на слабый старт (74 млн в дебютный уикенд), "Громовержцы" удержали стабильную заинтересованность, что может быть связано с лучшими отзывами и положительным эффектом "сарафанного радио".

Чтобы усилить интерес, студия Disney после премьеры объяснила значение звездочки в названии фильма – "Thunderbolts*".

Отныне команда антигероев будет известна как "Новые Мстители". Кроме того, анонсировано их появление в предстоящем блокбастере "Мстители: Судный день", запланированном на 2026 год.

Стратегически эта новость стала сигналом для зрителей: "Громовержцы" – больше, чем эксперимент, это часть большого супергеройского возвращения. Disney надеется, что это поможет расширить аудиторию, в том числе среди тех, кто разочаровался в предыдущих фильмах.

Производственный бюджет ленты – 180 миллионов долларов, плюс еще около 100 миллионов на маркетинг и промо, следовательно, для безубыточности фильм должен собрать не менее 500 миллионов.

Хотя текущие сборы указывают на осторожно оптимистичные перспективы, "Громовержцы" еще не гарантировали прибыльности. Тем не менее показатели значительно лучше, чем у нескольких недавних релизов Marvel, что стало приятной новостью для студии.

Гендиректор Disney Боб Айгер назвал ленту "первым и лучшим примером новой стратегии Marvel", подчеркнув, что студия отходит от принципа "чем больше – тем лучше".

"Мы поняли, что количество не гарантирует качество. И, откровенно говоря, мы потеряли фокус, когда снимали слишком много", – прокомментировал Айгер.

Студия делает ставку на содержание, а не на массовость. Следующим "испытанием" для новой философии станет "Фантастическая четверка: Первые шаги", релиз которой запланирован на 25 июля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему Marvel неожиданно переименовала "Громовержцев" уже после премьеры.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.