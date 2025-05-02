'Громовержцы' возвращают Marvel былую славу: критики в восторге

Marvel снова в центре внимания. На этот раз не из-за противоречивых оценок или недостаточно интересного сюжета, а благодаря новому фильму "Громовержцы", который стал настоящим глотком свежего воздуха для фанатов и критиков.

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Первые зрительские реакции на ленту оказались неожиданно теплыми, а многие уже называют ее одной из лучших в новой фазе киновселенной Marvel (MCU). Критики также положительно оценили премьеру.

"Громовержцы" – это команда небезупречных персонажей, собранных для опасной миссии, которая должна спасти мир. Это ответ Marvel на "Отряд самоубийц" от DC, но с характерной глубиной, драматизмом и визуальным стилем студии.

Критики отмечают, что "Громовержцы" в значительной степени возвращают атмосферу первых франшиз Marvel – когда на первом плане находились персонажи, внутренние конфликты и настоящие эмоции, а не только эффекты и глобальные катастрофы.

Редактор Эмили Марри из GamesRadar отметила: "Это один из лучших фильмов MCU за долгое время. Он обладает искрой, харизмой и эмоциональной глубиной. Флоренс Пью – чудесная".

"Шокирован, насколько сильны Громовержцы". Это чувство старого Marvel с акцентом на характеры и действия. И в команде есть настоящая химия. Акцент на работе персонажей и практических действиях позволяет чувствовать себя как в старом Marvel, который был у нас более десяти лет. Хотелось бы, чтобы мы получили это раньше", – прокомментировал критик Брэндон Норвуд

Фильм погружается в психологию, травмы, исцеление и искупление. Это один из самых темных по настроению фильмов MCU – и в то же время один из самых человечных.

Критикиня Мия Пфлюгер добавила: "Громовержцы" открывают новую эру для Marvel – самый гуманный фильм, позволяющий антигероям быть несовершенными, сломленными и жалкими. Пью – настоящий лидер нового поколения".

Обозреватель Empire Magazine Амон Ворман отмечает, что "Громовержцы" – это смелое визуальное решение и эмоциональная глубина, выгодно отличающая фильм среди других в жанре супергероики. Особо он подчеркивает актуальность темы психического здоровья, которую лента преподносит к ключевому уровню. По словам критика, Флоренс Пью добавляет истории душевного тепла, Дэвид Гарбор отвечает за юмор, а Льюис Пуллман – настоящее открытие, которое может стать новым любимцем зрителей.

Журналисты Big Gold Belt Media характеризуют ленту как эмоционально мощную, смелую и по-настоящему человечную. Фильм глубоко раскрывает темы личных травм, исцеления и поиска искупления, позволяя героям, ранее считавшимся аутсайдерами, предстать в новом свете – как несгибаемые борцы за добро. Это история о том, как даже отвергнутые могут вырасти у настоящих героев.

После "Громовержцев" Marvel планирует выход "Фантастической четверки", а также двух масштабных блокбастеров: "Мстители: Судный день" и "Мстители: Тайные войны". Но именно теплый прием "Громовержцев" может стать ключом к возобновлению доверия фанатов.

OBOZ.UA ранее рассказывал, что в новых "Мстителях" появится персонаж, которого не ждали.

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