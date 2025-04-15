В новых 'Мстителях' появится персонаж, которого не ждали: в сеть слили детали

В сети появились первые намеки на сюжетные повороты нового фильма Marvel – "Мстители: Судный день". Лента начала сниматься в Великобритании, и недавнее фото с места событий сразу вызвало бурную реакцию в соцсетях.

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На снимке, якобы сделанном рядом со съемочной площадкой, можно увидеть Джеймса Марсдена и Бенедикта Вонга в разговоре между дублями. Хотя актеры находятся не в костюмах, а сцена кажется обычной, фанаты уже строят предположение об участии новых персонажей в фильме. Неизвестно, настоящее ли это фото, однако интрига только усиливается.

Если верить предположению, на фото мы видим Циклопа из "Людей Икс" и Верховного волшебника Вонга — персонажей из разных частей киновселенной Marvel. Это рождает надежду на масштабное объединение героев из разных измерений. Несмотря на то, что Вонг не находился в списке официально подтвержденных актеров, фанаты уверены: его появление в фильме только вопрос времени. Его роль в "Шан-Чи" уже намекала на важное место в будущих сюжетах Marvel, пишет издание ComicBookMovie.

Бенедикт Вонг еще в прошлом году комментировал возможность своего возвращения во франшизу. "Я готов!", — говорил актер о потенциальном противостоянии с Доктором Думом, что, по слухам, появится во Вселенной MCU. Вонг, ныне являющийся Верховным волшебником, не скрывает своей заинтересованности в развитии персонажа. Это еще больше подкрепляет теории о его появлении в Судном дне как одного из ключевых союзников героев.

Несмотря на отсутствие официального подтверждения, считается, что "Люди Икс" будут играть значительную роль в "Судном дне". Одна из популярных теорий среди фанатов – столкновение миров Земли-616 и Земли-10005. Это может привести к эпическому столкновению героев из обеих реальностей, которые будут пытаться сохранить свои миры. Участие Циклопа только усиливает эти предположения и открывает новые горизонты для кроссоверов.

Дополнительной интригой явилось строительство съемочной площадки в форме космического корабля. Поклонники предполагают, что это может быть спасательная плоть для героев после глобального вторжения. Это совпадает с теориями о финальных сражениях, которые готовятся в "Судном дне". Все большее количество деталей наталкивает на мысль, что Marvel готовит масштабное кино с космическими событиями и драматическими поворотами.

Дата выхода новых Мстителей

"Мстители: Судный день" выйдет на большие экраны в мае 2026 года. А уже через год, в мае 2027, фанаты увидят следующую часть — "Мстители: Тайные войны". Учитывая источники и фанатские теории, Marvel, похоже, готовит самую амбициозную фазу в истории киновселенной. Одно ясно точно — впереди зрителей ждет грандиозное шоу.

OBOZ.UA ранее публиковал полный список актеров нового фильма о Мстителях.

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