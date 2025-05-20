Грязь просто расстанет: как почистить микроволновку без химии

Лимоны издавна пользуются популярностью среди домашних чистящих средств благодаря своим многофункциональным свойствам.

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В соцсетях довольно часто тестируют лайфхаки с их использованием для очистки различных бытовых предметов и техники. Один из них, в частности, используется для удаления грязи из микроволновых печей, пишет OBOZ.UA.

По сути, лимоны разрезают пополам или нарезают ломтиками и кладут в миску с водой, нагревают в микроволновой печи несколько минут. После этого грязь должна легко удалиться.

Лимонный сок действует как натуральный очиститель и дезодорант, расщепляя жир и устраняя запахи.

Кислотная природа лимонов помогает расщеплять жир и грязь, что, в свою очередь, облегчает их удаление. Именно лимонная кислота в лимонах, как известно, помогает удалять грязь и уничтожать бактерии.

Лимонный аромат также может помочь избавиться от нежелательных запахов. Но именно для этого иногда может быть недостаточно нескольких ломтиков.

Лучший способ избавиться от любых запахов, - это использовать больше лимонов. Или, если вы в отчаянии, воспользуйтесь химическим средством для чистки, поскольку именно для этого они и созданы.

Ранее OBOZ.UA рассказывало том, как легко удалить грязь и неприятный запах из микроволновки.

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