Как легко удалить грязь и неприятный запах из микроволновки: два натуральных средства

Чистка бытовой техники может быть сложной и трудоемкой задачей, но один эксперт по уборке поделилась простым методом очистки микроволновых печей без необходимости серьезного трения.

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Бывшая чемпионка Great British Bake Off Нэнси Бертвисл недавно выступила в программе This Morning на канале ITV, чтобы рассказать об очищающей силе лимонов.

Лимоны можно использовать различными способами, в частности для очистки внутренней части приборов, таких как микроволновые печи. Они не только помогают избавиться от остатков пищи внутри, но и избавляют от любых "неприятных" запахов. Все, что вам нужно, это несколько ломтиков лимона и миска с водой.

Как это работает

Нэнси рассказала ведущим о своей технологии: "У меня есть несколько половинок (лимона), миска с водой. Все, что вам нужно сделать, это поставить эту миску с водой и лимонами в микроволновку, закрыть дверцу и включить ее. Пусть это средство побудет там несколько минут, пока вода не начнет кипеть".

Эксперт объяснила, что горячая лимонная вода поможет размягчить любые кусочки пригоревшей пищи, прилипшие к внутренней части микроволновой печи. Она продолжила: "Тогда вы можете открыть дверцу и все это вытереть, замечательно".

Лимонный сок действует как натуральный очиститель и дезодорант, расщепляя жир и устраняя запахи.

Кислотная природа лимонов помогает расщеплять жир и грязь, что, в свою очередь, облегчает их удаление. Аромат лимона также может помочь избавиться от нежелательных запахов.

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