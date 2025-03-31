Хайди Клум показала смелый образ с прозрачной юбкой и вызвала восторг. Фото

Супермодель Хайди Клум продолжает убедительно доказывать, что возраст – это в действительности лишь цифра, особенно если речь идет о стиле. На днях она появилась на улицах Нью-Йорка в откровенном образе, первую скрипку в котором играла необычная прозрачная юбка.

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Знаменитость решила собрать для выхода монохромный черный образ, в котором объединила несколько разных текстур и необычные формы. Все это делало ее ансамбль далеким от скучного.

Так шику ее луку прибавлял блейзер с очень глубоким вырезом и острыми плечами, под который Клум не надела белье. Вместо этого модель прикрыла декольте своими густыми белокурыми локонами. Получилось смело и откровенно, но не слишком провокативно.

Модель дополнила этот блейзер узкой юбкой макси с очень высоким разрезом. Сшита эта юбка была из полупрозрачной ткани, почти не скрывавшей ноги Хайди. Сочетание плотного матового текстиля с невесомым прозрачным создавало интересный визуальный эффект и при этом позволяло Клум оставаться одновременно игривой и элегантной.

Что касается аксессуаров, то к своей одежде звезда добавила пару остроносых черных лодочек на каблуке и с открытой пяткой. Как и ее одежда, они тоже были сшиты из плотной замши и прозрачного материала. Звезда также несла в руках структурированную черную кожаную сумку, а глаза скрывала за парой черных очков большого размера.

Супермодель украсила свое декольте бриллиантовым ожерельем с подвесками-обезьянами. А на сумку надела красочную цепочку, напоминавшую нить конфет.

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