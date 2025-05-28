HBO представил новых Гарри, Рона и Гермиону: фото легендарной троицы из 'Гарри Поттера'

То, чего так долго ждали фанаты вселенной маленького волшебника Гарри Поттера наконец произошло. Студия HBO показала главных актеров будущего сериала по книгам Джоан Роулинг.

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Как пишет издание Variety, роль самого Гарри Поттера досталась Доминику Маклафлину. Арабелла Стэнтон воплотит Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут сыграет Рона Уизли.

Всего кастинг на три ключевые роли в сериале по "Гарри Поттеру" прошли более 30 000 актеров. Первые открыитые пробы HBO объявила прошлой осенью. Ожидается, что съемки сериала начнутся этим летом.

"После чрезвычайного поиска под руководством кастинг-директоров Люси Беван и Эмили Брокманн мы рады объявить, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трех уникальных актеров прекрасен, и мы с нетерпением ждем, когда мир увидит их магию вместе на экране. Мы хотели бы поблагодарить все десятки тысяч детей, которые прошли прослушивание. Было настоящим удовольствием открыть для себя множество молодых талантов", – говорится в совместном заявлении шоураннера Франчески Гардинер и исполнительного продюсера и режиссера сериала Марка Майлода.

В серии фильмов о Гарри Поттере, которая вышла на экраны в нулевые, главные роли сыграли Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт. Участие во франшизе принесло им всемирную популярность, которая продолжается до сих пор. Сериал HBO вполне может сделать то же самое для Маклафлина, Стэнтон и Стаута, которые являются новичками.

Тем не менее, Маклафлин уже получил роль в будущей комедии Grow с Ником Фростом и Голдой Рошевель в главных ролях. Лента должна выйти на телеканале Sky. Стэнтон ранее исполняла роль Матильды в одноименном театральном мьюзикле в лондонском Вест-Энде с 2023 по 2024 год. Для Стаута сериал по "Гарри Поттеру" станет первой большой ролью.

Троица юных актеров присоединится к уже объявленному касту сериала. В него вошли Джон Литгоу ("Конклав", "Корона") в роли Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир ("Миссия невыполнима: Финальная расплата", "Белая королева") в роли Минервы Макгонагалл, Паапа Эссиеду ("Я могу уничтожить тебя", "Банды Лондона"), который воплотит Северуса Снейпа, Ник Фрост ("Зомби по имени Шон", "Типа крутые легавые") в роли Рубеуса Хагрида, Люк Таллон ("Леопольдштадт", "Патриоты") в роли Квиринуса Квиррелла и Пол Уайтхаус ("Быстрое шоу", "Гарри и Пол") в роли Аргуса Филча.

Сценаристкой и продюсером сериала "Гарри Поттера" станет Франческа Гардинер, она также выступит шоураннером. Марк Майлод будет исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов. Канал HBO будет создавать шоу совместно с Brontë Film and TV и Warner Bros. Television. Исполнительными продюсерами сериала являются также автор оригинальной серии книг Джоан Роулинг, а вместе с ней Нил Блэр и Рут Кенли-Леттс из Brontë Film and TV, а также Дэвид Хейман из Heyday Films.

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