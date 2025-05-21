Стоимостью миллиард долларов: для съемок сериала о Гарри Поттере строят целый город

Стриминг HBO Max, который вместе со студией Warner Bros. сейчас работает над сериалом о Гарри Поттере, запланировал действительно масштабный проект. Продюсеры шоу задумали построить для съемок не просто площадку, а целый функциональный городок. И журналистам удалось узнать его стоимость.

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Как пишет издание Collider, возведение всех задуманных объектов на студии Leavesdenbrі в графстве Хертфордшир обойдется стримингу примерно в 1,25 миллиарда долларов США. Новая амбициозная декорация будет полностью функциональной и станет площадкой для нескольких сезонов будущего шоу. Она будет включать новые дороги, многоэтажные парковки, огромные ангары для звуковых сцен и множество вспомогательных объектов для поддержки производства такого масштаба.

Согласно сообщениям, продюсеры строят не только декорации, но и школу для молодых актеров, где смогут учиться самые молодые члены кастs, ведь им придется провести на площадке несколько лет и за это время продолжить и, возможно, даже завершить базовое образование. Также на территории студии построят медицинский центр и специальные помещения для животных, участвующих в шоу, от сов и крыс до лошадей и пауков. Источник, который говорил с The Sun, сказал, что город будет работать как "небольшой мегаполис, который не только станет фоном для шоу, но и предоставит все удобства для огромного состава актеров и съемочной группы".

Журналистам удалось увидеть изображение дома Вернона и Петунии Дурсли, в котором жил под лестницей осиротевший Гарри. Он получит новое воплощение в тюдоровском стиле. Так что создатели сериала не намерены в точности повторять стилистику фильмов.

Кстати, самих актеров на роли супругов Дурсли НВО еще не объявило. Так же как и не назвало имена детей, которые сыграют Гарри, Гермиону и Рона. Студия сообщила, что на эти роли пробовались 32 000 молодых актеров, поэтому кастинг быстрым точно не станет.

Известно, что к сериалу присоединились Джанет Мактир в роли Минервы Макгонагалл, Паапа Эссиеду в роли Северуса Снейпа, Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Ник Фрост в роли Рубеуса Хагрида, Пол Уайтхаус в роли Аргуса Филча и Люк Таллон в роли Квиринуса Квирелла. Сериал по "Гарри Поттеру" должен стартовать на НВО Max в 2026 году. Старт съемок запланирован на это лето.

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