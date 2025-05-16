В семейке Аддамс из 'Уэнсдэй' появится новый персонаж: Netflix показал фото

Стриминговая платформа Netflix наконец раскрыла полный актерский состав второго сезона популярного сериала "Уэнсдэй". Кроме знакомых лиц, в семействе Адамсов появится загадочный новый персонаж, который сразу привлек внимание фанатов.

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Вместе с этим Netflix показал и новое фото семейки, на котором впервые появляется незнакомец. Уже появились первые предположения относительно личности этой таинственной фигуры. Зрители с нетерпением ждут премьеру, чтобы узнать больше.

Новая героиня - Айседора Капри

В обнародованном релизе наряду с хорошо знакомыми персонажами - Мортисией, Венздей, Гомесом, дядей Фестером и Пагсли - появляется новая фигура.

Киноэксперты считают, что это может быть Айседора Капри - ликантропка и преподаватель Академии Nevermore, которую сыграет британская актриса и певица Билли Пайпер. Хотя Netflix не подтвердил, что именно она изображена на фото, внешность героини вызывает подозрения относительно ее возможной родственной связи с дворецким Ларчем. Этот персонаж описан как "бывший вундеркинд", проявляющий интерес к способностям Венздей. Она также станет наставницей Энид Синклер, подруги главной героини.

На изображены ниже слева направо:

Мортисия (Кэтрин Зета-Джонс),

Уэнсдэй (Дженна Ортега),

Гомес (Луис Гузман),

бабушка Хестер Фрамп (Джоанна Ламли),

Ларч (Йонас Суотамо),

еще один персонаж рядом с Ларчем,

дядя Фестер (Фред Армисен)

Пагсли (Исаак Ордоньес)

На самом деле непонятно что за персонаж возле Ларча, однако киноэксперты считают, что он очень похож на новую участницу актерского состава Билли Пайпер с гримом. Более того, персонаж Пайпер назван новой героиней из Академии Nevermore.

"Билли Пайпер в роли Айседоры Капри. О персонаже: Штат сотрудников Nevermore становится немного больше. Айседора - новый главный музыкальный директор Академии. Бывшая вундеркинд, Айседора - блестящая, энергичная и загадочная. Она проявляет особый интерес к музыкальным талантам Уэнсдей и становится наставницей для своей коллеги-оборотня Энид Синклер", — говорится в описании персонажа на сайте Netflix.

Примечательно, что в разделе актерского состава Netflix, где подробно описан ее персонаж, нет ни одной фотографии Пайпер в роли Капри, как и фотографии ни одного персонажа, похожего на того, кто изображен на фотографии семейки Аддамс.

Возвращение любимчиков и новые персонажи

Зрители снова увидят знакомых героев, в частности Дженну Ортегу в роли Венздей, Фреда Армисена в качестве дяди Фестера и Эмму Майерс в роли Энид. Также вернутся герои из Академии - Бьянка, Юджин, Аякс и даже Тайлер, которого в новом сезоне показали прикованным в психиатрической больнице. Интересное дополнение - Кристофер Ллойд, который играл Фестера в фильме 1991 года, теперь предстанет в роли преподавателя. А Стив Бушеми сыграет нового директора Невермора, который выступает против "нормальных людей". Новый шериф Джерико также добавит драмы в сюжет.

Уэнсдэй 2 сезон: дата выхода, сюжет и актерский состав

Netflix сообщил, что второй сезон "Уэнсдэй" будет состоять из двух частей - премьеры запланированы на 6 августа и 3 сентября. В продолжении будет больше темного фэнтези, а также возвращение одного из главных врагов первого сезона.

Напомним, сюжет сериала рассказывает об обучении Уэнсдэй в Академии для изгоев и ее борьбе со своим наследием и сверхспособностями. Первый сезон стал одним из самых популярных шоу Netflix с более чем миллиардом часов просмотров.

OBOZ.UA писал, что Netflix назвал дату выхода второго сезона сериала "Уэнсдэй".

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