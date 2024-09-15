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Hennessey Venom F5-M Roadster станет самым мощным авто на механике: выпустят всего 12 штук. Фото

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
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Hennessey Venom F5-M Roadster станет самым мощным авто на механике: выпустят всего 12 штук. Фото

На авторынок выйдет уникальная новинка – Hennessey Venom F5-M Roadster станет самым мощным серийным авто: модель будет иметь механическую шестиступенчатую коробку передач. 6,6-литровый двигатель V-8 двигатель покажет мощность 1817 лошадиных сил.

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Будет изготовлено всего 12 экземпляров F5-M Roadster, но все они уже проданы по начальной цене 2,6 миллиона долларов. Детали рассказало издание Top Gear.

Hennessey Venom F5-M Roadster станет самым мощным авто на механике: выпустят всего 12 штук. Фото

К Hennessey Venom F5-M Roadster добавили шестиступенчатую механическую коробку передач, чтобы создать самое мощное авто на механике.

Hennessey Venom F5-M Roadster станет самым мощным авто на механике: выпустят всего 12 штук. Фото

Эксперты говорят, что на самом деле ничего не меняется кроме передачи. Двигатель будет выдавать потрясающие 1817 лошадиных сил при 8200 об/мин. Неудивительно, что передачи ступенчатые, поэтому полная мощность не достигает четвертой передачи, чтобы уберечь от неприятностей.

Что меняется, так это сама обшивка, которая добавляет новый 55-дюймовый новый "спинной плавник", простирающийся от воздухозаборника на крыше к задней крышке багажника.

Hennessey Venom F5-M Roadster станет самым мощным авто на механике: выпустят всего 12 штук. Фото

Интерьер также приобрел определенные изменения: селектор из углеродного волокна плотно встает в шестиступенчатую коробку, выточенную из алюминиевой заготовки.

По словам Натана Малиника, директора по дизайну Hennessey, это автомобиль для смелых энтузиастов, которые любят, чтобы их гиперкары поражали бешеной мощностью, ярким дизайном и невероятной управляемостью.

Нет никакой информации о том, как новая трансмиссия влияет на разгон до 100 км/ч или максимальную скорость, но Hennessey подтвердила, что попытка побить собственный рекорд Venom GT Spyder в 427 км в час может произойти этой зимой.

"F5-M – это будет самая привлекательная и увлекательная машина, которую мы создали", – отметил Джон Хеннеси.

Похоже, что легкосплавные диски также были очищены, добавлено немного атласного покрытия, а также новую модную ливрею, состоящую из пары центральных линий с контрастными акцентами, проходящими по всей длине автомобиля.

Hennessey Venom F5-M Roadster станет самым мощным авто на механике: выпустят всего 12 штук. Фото

Очевидным изменением в салоне стала алюминиевая заготовка и карбоновый рычаг коробки.

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