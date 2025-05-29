Хитовый сериал 'Джентельмены' получит продолжение: анонс Netflix

Сериал "Джентльмены" официально получил продолжение. Netflix подтвердил, что второй сезон сейчас находится в производстве, а режиссер Гай Ричи снова возглавил проект. Первый сезон получил высокие оценки зрителей и критиков, что стало основанием для развития сериальной франшизы.

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"Джентльмены" – криминальная драма, которая удачно соединила фирменный британский юмор, острые сюжетные повороты и харизматичных персонажей. Ожидается, что второй сезон сохранит тональность и темп предыдущего и погрузит зрителя еще глубже в иерархию криминального Лондона.

Что известно о новом сезоне

Netflix подтвердил производство второго сезона криминального сериала. Съемки уже начались, о чем сообщила официальная страница платформы в Instagram.

В продолжении зрители снова увидят Тео Джеймса и Каю Скоделарио в хорошо знакомых образах. Как и первый сезон, новый будет состоять из восьми эпизодов. Точная дата премьеры пока не разглашается.

Сюжет разворачивается вокруг Эдди Хорнимана – мужчины, который неожиданно получает в наследство семейное поместье и с удивлением узнает, что оно является частью масштабной наркотической империи. Эдди приходится окунуться в мир преступности и научиться играть по новым правилам – и эта опасная игра начинает его затягивать.

Чем запомнился первый сезон

Первый сезон "Джентльменов" стал настоящим хитом Netflix и получил положительные отзывы зрителей благодаря узнаваемому стилю Гая Ричи: черному юмору, динамичному развитию событий и харизматичным персонажам.

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