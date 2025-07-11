Хитовый сериал 'Теория большого взрыва' получит спиноф: первые детали

HBO Max продолжает расширять одну из самых успешных историй последних десятилетий – сериал "Теория большого взрыва". Новый спиноф под названием "Стюарт не спас Вселенную" официально утвержден к производству.

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Проект станет четвертым во франшизе и предложит зрителям комедийно-фантастическую историю с участием знакомых персонажей. Об этом сообщает Variety.

Еще в апреле 2023 года стало известно о начале разработки спинофа. В центре событий – знакомые фанатам герои: Стюарт Блум, владелец комикс-магазина, его девушка Дениз, геолог Берт и квантовый физик Барри Крипке. Все четверо снова появятся на экране – в ролях Кевин Сассман, Лорен Лапкус, Брайан Позен и Джон Росс Боуи соответственно.

Сценарий идеи разработали культовые создатели оригинального сериала – Чак Лорре, Билл Прейди и Зак Пенн. Производством занимается Chuck Lorre Productions в сотрудничестве с Warner Bros. Television.

"Мы рады продолжить наследие "Теории большого взрыва" в новом формате, с новыми сюжетами и тем же уникальным юмором", – прокомментировал Кейси Блойс, председатель правления и генеральный директор HBO и HBO Max Content.

Согласно официальному логлайну, Стюарт случайно активирует опасное устройство, созданное Шелдоном и Леонардом, запускающее мультивселенский Армагеддон. Вместе с друзьями он вынужден спасти реальность – и на этом пути сталкивается с альтернативными версиями знакомых персонажей из оригинального сериала.

Название шоу уже указывает на то, что миссия Стюарта будет, мягко говоря, непростой. И хотя история имеет научно-фантастическую основу, авторы обещают сохранить знакомый формат ситуационной комедии с новыми визуальными эффектами.

"Я хотел сделать что-то радикальное, что выведет меня из зоны комфорта. Что-то такое, что герои "Теории большого взрыва" сами бы смотрели, обсуждали, или даже высмеивали", – отметил Лорре.

Авторы не скрывают, что работали над новым шоу с азартом и самоиронией. Зак Пенн шутит, что получил предложение от Чака Лорре через почтового голубя во время путешествия по Амазонии, а Билл Прейди появился на встречу замороженным в ледяной глыбе. Такая самоирония – важная часть сериала, где научная фантастика переплетается с сатирой, ностальгией и новым взглядом на знакомую вселенную.

"Это будет история, которую смотрели бы сами герои "Теории", – подчеркнул Пенн.

Это уже четвертый сериал, связанный с "Теорией большого взрыва". Оригинальный ситком длился 12 сезонов и стал одним из самых успешных в истории телевидения. Его приквел, "Молодой Шелдон", завершился в мае 2024 года после 7 сезонов, а еще один спиноф – "Первый брак Джорджи и Мэнди" – стартовал осенью того же года.

Сериал "Стюарт не спас Вселенную" – первый крупный запуск после ребрендинга стриминга Max на HBO Max. И, по словам Ченинга Данджи (главы Warner Bros. Television Group), шоу станет "новым, захватывающим витком в уже культовой телевизионной вселенной".

"Мы сохраняем дух любимого сериала, но добавляем новые краски, масштабы, мироздание и еще больше возможностей для комедии", – подчеркнул продюсер.

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