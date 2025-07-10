'Утреннее шоу' возвращается: вышел тизер 4 сезона сериала с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

Apple TV+ опубликовал первый официальный тизер 4 сезона сериала "Утреннее шоу", премьера которого запланирована на 17 сентября 2025 года. В центре событий – телевизионная сеть UBA, которая после слияния с конкурентами оказывается в водовороте конфликтов, манипуляций и борьбы за контроль.

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Главные роли традиционно исполняют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Новый сезон, по словам создателей, будет многослойным, эмоционально напряженным и будет затрагивать актуальные социальные темы. Детали рассказало издание People.

В видео главные героини Алекс Леви (Энистон) и Брэдли Джексон (Уизерспун) размышляют о будущем телевизионной сети UBA, которая после слияния с NBN оказалась в водовороте изменений. Сопровождаемый тревожной версией песни Just My Imagination, тизер демонстрирует атмосферу внутренних конфликтов, этических дилемм и борьбы за влияние.

Apple TV+ описывает новый сезон как многослойную драму о правде, манипуляциях и информационных войнах в эпоху дипфейков и корпоративного влияния. Редакция UBA оказывается перед новыми вызовами: кто стоит за масками? И существует ли сегодня правда как таковая?

"Это замечательный сезон. Он насыщенный, эмоциональный и актуальный", – отметила Дженнифер Энистон в интервью People.

К актерскому составу присоединились:

Марион Котийяр в роли журналистки Селин Дюмон;

Бойд Холбрук в роли загадочного Броди;

Джереми Айронс в роли Мартина Леви;

Аарон Пьер (Майлз);

Уильям Джексон Харпер (Бен).

Также возвращаются любимые персонажи: Чип Блэк (Марк Дюпласс), Кори Эллисон (Билли Крадап), Стелла Бак (Грета Ли), Мия Джордан (Карен Питтман) и Кристин Хантер (Николь Бихари).

Слияние медиахолдингов, этические кризисы, личные противостояния и глобальные вызовы – все это снова станет центром событий в 4 сезоне.

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