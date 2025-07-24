Хитрый трюк, чтобы сделать комнату просторнее: секрет в форме мебели

Тесные помещения обычно создают депрессивное настроение, поэтому часто приходится прибегать к некоторым хитростям, чтобы визуально расширить пространство.

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К счастью, Тристан Линч – генеральный директор Roseland Furniture – поделилась своим лучшим советом, как сделать любую комнату в вашем доме светлее и воздушнее, пишет Express.

Чтобы создать иллюзию пространства и легкости, Линч рекомендовала продолговатую мебель. Она подразумевает, что, например, ножки дивана должны быть на виду, а не накрытыми одеялами. Но это не единственный визуальный трюк, который может сделать комнату более "легкой" и просторной.

"Использование одного цвета для покраски комнаты, в частности светлых тонов, может помочь сделать ее светлее и просторнее. Покраска стен и потолка в белый цвет помогает размыть границы комнаты, придавая ей визуально большего размера", – поделилась эксперт советами.

Хотя белый цвет является оптимальным для создания пространства, его вид может выглядеть клинически выраженным.

Вот почему рекомендуется использовать более светлые оттенки на стенах и потолках, но также использование деревянной мебели, текстурированных ковров и подушек может помочь вернуть немного тепла в пространство.

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