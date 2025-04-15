Холод не страшен: как сделать теплую грядку для огурцов

Весенняя погода достаточно непредсказуема и за периодом тепла может прийти волна серьезного холода, грозящего растениям, высаженным на огороде. Довольно чувствительны к таким перепадам огурцы.

Видео дня

Чтобы оградить эту культуру от холода, можно обустроить для нее теплую грядку. Она в первую очередь защищает корни растения от переохлаждения, а также помогает им получать дополнительное питание, что повышает плодородие почвы. Woman life рассказывает подробнее о такой теплой грядке для огурцов и, как правильно ее обустроить.

Какая устроена теплая грядка

Под теплой грядкой подразумевается метод улучшения почвы, в котором растут огурцы, органическими материалами – травой, ветками, компостом или навозом. Во-первых, это помогает изнутри защитить молодые растения от холодного воздуха. Кроме того, органика, разлагаясь, выделяет дополнительное тепло и питательные вещества. На тёплой грядке огурцы можно высаживать раньше, даже если ночи еще довольно прохладные.

Как сделать теплую грядку для огурцов

Чтобы обустроить такую грядку для огурцов, выкопайте в определенном месте траншею глубиной 40-50 см. Уложите на дно толстые ветки или палки. Покройте их слоем мелких веток и сухих листьев, а сверху постелите перепревший компост или подготовленный навоз. Сверху на такую подушку кладется слой плодородной земли толщиной 20-30 см. Все это необходимо щедро полить теплой водой и оставить пропариваться на несколько дней, чтобы запустились процессы разложения органики. После этого в теплую грядку можно высаживать огурцы.

Какой эффект имеет теплая грядка

Огурцы, высаженные на такую конструкцию, прорастают раньше и меньше зависят от капризов погоды. Они также не так часто болеют и получают больше органической пищи из почвы. Плодоносить такие огурцы начинают на 1-2 недели раньше и дают более богатый урожай. Подкармливать такую грядку нужно реже.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как спасти плодовые деревья после весенних заморозков.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.