'Хорошая американская семья': о чем жуткий сериал, ставший популярным в сети

Драматический сериал "Хорошая американская семья" (другой вариант перевода – "Образцовая американская семья") от стриминга Hulu набирает популярность в соцсетях. Несмотря на то, что премьера первого эпизода шоу прошла еще 19 марта, по-настоящему его заметили только сейчас.

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OBOZ.UA рассказывает, чем поразил зрителей сериал с Эллен Помпеов одной из главных ролей. А также на каких реальных событиях он основан и при чем здесь Украина.

Кто такая Натали Грейс

В сериале пересказывается история американки украинского происхождения по имени Натали Грейс, чья история всколыхнула США в 2019 году. Тогда на одном из телешоу рассказали о ее драме.

Наталья родилась в украинском Николаеве в 2003 году. После рождения ей поставили диагноз врожденная спондилоэпифизарная дисплазия. Это редкое генетическое заболевание, влияющее на развитие костей и вызывающее карликовость. Мать сразу же отказалась от девочки. В 2010 году, когда ребенок достиг семилетнего возраста, его удочерила американская семья Кристин и Майкл Барнетты.

Однако уже через год они тоже покинули девочку. Барнеттам показалось, что Натали странно себя ведет. Также они пожаловались на то, что у нее есть все коренные зубы и демонстрирует признаки половой зрелости. Названные родители заявили, что им вместо ребенка подсунули взрослую женщину. Более того, они через суд добились изменения даты рождения Натальи с 2003 на 1989 год. Однако дальнейшие генетические тесты и суды позволили вернуть первоначальную дату в документы девушки. Супруги Барнетты в это время вынуждены были бороться с обвинениями в пренебрежении родительскими обязанностями.

О чем сериал "Хорошая американская семья"

Заговорили о сериале после выхода 5 серии, которую называют поворотной для всей истории. Всего у шоу будет 8 эпизодов и последний выйдет 30 апреля.

Историю Натали Грейс авторы шоу пересказывают как семейную драму, в которой названная мать начинает подозревать, что ее обманула приемная дочь. Она подозревает Натали в мошенничестве и намерениях навредить другим детям. А сама девочка при этом стремится защититься от несправедливости.

Звезда "Анатомии Грей" Эллен Помпео играет в "Хорошей американской семье" Кристин Барнетт – приемную матери Натали. Первые четыре эпизода повествуют историю с ее точки зрения. Кстати, эти серии сильно критиковали за чрезмерную мелодраматичность, пока в эфир не вышел изменивший все эпизод.

Авторы шоу рассказывали, что стремились показать историю Натали Грейс со всех сторон глазами всех участников драмы. Тем самым они пытались отделить правду от лжи и наконец добиться справедливости.

Критики, первоначально прохладно принявшие шоу, сейчас начинают менять гнев на милость. В частности, благодаря игре Имоджен Фейт Рейд, которой досталась роль Натали. Последние три серии, вероятно, будут разворачивать сюжет именно с ее перспективы.

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