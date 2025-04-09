Рейтинг 100%: новый сезон 'Рассказы служанки' получил блестящие отзывы

Нашумевший сериал-антиутопия "Рассказ служанки" этой весной наконец-то подойдет к концу. И старт шестого, финального сезона шоу уже сочли успешным.

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Как пишет издание Collider, сериал от стриминга Hulu, первые три серии которого были опубликованы 8 апреля, еще до эфира получили положительные отзывы критиков. Его похвалили за соблюдение духа всей истории.

По сюжету "Рассказы служанки", Элизабет Мосс воплощает Джун Осборн – героиню, борющуюся с тоталитарным обществом, где роль женщины была сведена до машины для размножения. Основанный на романе Маргарет Этвуд, сериал дебютировал в 2017 году и стал одним из главных проектов первой волны потокового вещания. Во многих отношениях он вывел Hulu в лидеры рынка и добился большого успеха, получив немало наград.

Последний эпизод антиутопии выйдет 27 мая. И еще до своего дебюта 8 апреля на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes заключительная ее часть имела идеальный рейтинг одобрения 100%. В своем обзоре Джефф Юинг из Collider написал, что "финальный сезон также является убедительным завершением благодаря сильному сюжету, острым комментариям и как никогда замечательной игре актеров". Признание критиков подтверждает, что шоу держит заданную еще от запуска высокую планку качества. Рейтинг первого сезона составляет 94%. Самый низкий показатель у четвертой части истории – он составляет достаточно приличные 70%.

Шестой сезон "Рассказы служанки" фокусируется на Новом Вифлееме – осовремененной версии и более либеральной версии тоталитарной страны Галлаад. Однако Джун Осборн (бывшая служанка, которую играет Элизабет Мосс) полна решимости разрушить ее. Одновременно она намерена спасти свою дочь, которую украли и воспитывают религиозные фанатики. Наряду с Мосс в сериале также снимаются Брэдли Уитфорд, О. Т. Фагбенли, Ивонн Страховски, Энн Дауд, Макс Мингелла и другие.

Фанатам шоу не стоит огорчаться, что им придется попрощаться с любимым сериальным миром. "Рассказ служанки" продолжится сиквелом под названием "Заветы". В его основу также ляжет роман Этвуд.

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