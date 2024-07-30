Хоррор 'Долгоног' с Николасом Кейджем стартует в кинотеатрах Украины: критики в восторге

Уже на этой неделе в украинский прокат выйдет хоррор "Долгоног", показавший чрезвычайно успешный старт в прокате. А заодно кино заслужило неожиданно щедрую похвалу критиков.

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Дублированный трейлер картины появился на официальном канале дистрибьютора Svoe Kino, занимающегося ее украинским прокатом. Премьера в кинотеатрах назначена на 1 августа.

Оккультный триллер рассказывает об агентке ФБР по имени Ли Харкер, идущей по следам серийного убийцы, который называет себя Долгоногом. Дело принимает неожиданный оборот, когда она обнаруживает зловещую личную связь с убийцей и пытается остановить его, прежде чем он нанесет новый удар. Главные роли исполнили молодая звезда хорроров Майка Монро и ветеран Голливуда Николас Кейдж.

"Долгоног" от студии Neon стал в США самым кассовым независимым фильмом ужасов десятилетия. На родине за три недели проката он собрал 58,6 млн. долл. при бюджете съемок примерно 10 млн долл. и аналогичных расходах на промо-кампанию. По отечественным сборам он обошел кассовый хит А24 "Поговори со мной", на счету которого 48 млн долл. от проката в Америке. Но при этом лента в целом собрала 92,1 млн. долл., тогда как новинка пока имеет в своей копилке 62 млн долл.

Картина с Монро и Кейджем также стала самым кассовым фильмом Neon всех времен. "Долгоног" обогнал даже оскароносных "Паразитов", прокатом которых в США занималась компания. Южнокорейская сенсация сумела собрать в Штатах 53,36 млн. дол. То есть свежая работа уже принесла своим создателям хорошую прибыль.

Критики тоже отнеслись к картине благосклонно. Сводный рейтинг рецензий на агрегаторе Rotten Tomatoes на момент написания заметки составлял 85% и находился в "свежей" зоне. По мнению критиков, фильм получился "пропитанный тревожным настроением с использованием кошмарной гонзо-игры Николаса Кейджа". Хвалят "Долгонога" также за умение эффективно внушить панику в зрителя.

В то же время, эксперты указывают на крайне удачную стратегию продвижения картины. За три месяца промо-кампании студия Neon опубликовала 11 коротких тизеров картины, что позволило собрать 30 миллионов просмотров на Youtube. При этом главную звезду картины Николаса Кейджа в них не показали. Это позволило "Долгоногу" произвести дополнительное впечатление на зрителей, первыми пришедших в кино, и запустить волну слухов, привлекшую большую аудиторию в кинотеатры.

Режиссером картины выступил Оз Перкинс. Он же написал к ней сценарий. Его работу уже сравнивают с новым "Молчанием ягнят".

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