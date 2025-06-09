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Хрустящие кабачковые оладьи: делимся самой правильной технологией приготовления

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
3,0 т.
Рецепт блюда

Кабачки – очень ценные овощи, которые могут быть основой для оладий, а также салатов, рагу, разных закусок, икры. Еще их можно фаршировать, мариновать, тушить, жарить в муке.

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Оладьи из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачка без лишних заморочек. 

Рецепт оладий

Ингредиенты: 

  • Кабачки (средние) 3 шт.
  • Яйца 3 шт.
  • Мука 2 ст.л 
  • Немного укропа
  • Немного зеленого лука
  • Соль, перец и молотый кориандр по вкусу
  • Масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Кабачки натереть на крупной терке. Поместить их в дуршлаг. Немного посолить и оставить чтобы пустили сок, сок отжать.

Тертый кабачок

2. К кабачкам добавить яйца, нарезанную зелень, специи и муку, перемешать.

Готовое тесто

3. Жарить на растительном масле, выкладывая ложкой, с обеих сторон под крышкой, на среднем огне, до золотистого цвета.

Сколько жарить оладьи

Подавайте с крем-сыром, зеленью, красной рыбой, сметаной!

Готовые оладьи

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