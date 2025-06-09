Хрустящие кабачковые оладьи: делимся самой правильной технологией приготовления

Кабачки – очень ценные овощи, которые могут быть основой для оладий, а также салатов, рагу, разных закусок, икры. Еще их можно фаршировать, мариновать, тушить, жарить в муке.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачка без лишних заморочек.

Ингредиенты:

Кабачки (средние) 3 шт.

Яйца 3 шт.

Мука 2 ст.л

Немного укропа

Немного зеленого лука

Соль, перец и молотый кориандр по вкусу

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть на крупной терке. Поместить их в дуршлаг. Немного посолить и оставить чтобы пустили сок, сок отжать.

2. К кабачкам добавить яйца, нарезанную зелень, специи и муку, перемешать.

3. Жарить на растительном масле, выкладывая ложкой, с обеих сторон под крышкой, на среднем огне, до золотистого цвета.

Подавайте с крем-сыром, зеленью, красной рыбой, сметаной!

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