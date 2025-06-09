Хрустящие кабачковые оладьи: делимся самой правильной технологией приготовления
Кабачки – очень ценные овощи, которые могут быть основой для оладий, а также салатов, рагу, разных закусок, икры. Еще их можно фаршировать, мариновать, тушить, жарить в муке.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачка без лишних заморочек.
Ингредиенты:
- Кабачки (средние) 3 шт.
- Яйца 3 шт.
- Мука 2 ст.л
- Немного укропа
- Немного зеленого лука
- Соль, перец и молотый кориандр по вкусу
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кабачки натереть на крупной терке. Поместить их в дуршлаг. Немного посолить и оставить чтобы пустили сок, сок отжать.
2. К кабачкам добавить яйца, нарезанную зелень, специи и муку, перемешать.
3. Жарить на растительном масле, выкладывая ложкой, с обеих сторон под крышкой, на среднем огне, до золотистого цвета.
Подавайте с крем-сыром, зеленью, красной рыбой, сметаной!
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