И это не 60 или 90°C! Названа лучшая температура для стирки постельного белья и подушек

Стирка постельного белья может быть хлопотным делом, но если правильно подойти к этому делу, то результат вас удивит.

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Когда дело доходит до стирки подушек и постельного белья, важно использовать правильную температуру, чтобы они были как можно более чистыми. По словам экспертов из постельного белья Soak and Sleep, обычно следует стирать простыни еженедельно или раз в две недели (иметь один-два дополнительных комплекта полезно не только для плотного графика, но и для дежурства). Если в доме есть кто-то с аллергией, они рекомендуют стирать простыни еженедельно, чтобы они оставались как можно свежее, пишет Express.

Более того, белые простыни следует стирать еженедельно, чтобы сохранить их свежий вид и предотвратить образование пятен. Однако даже если простыни не выглядят грязными, это не значит, что на них нет бактерий.

Относительно лучшей температуры для стирки постельного белья и подушек эксперты отметили: "Как общее правило, мы всегда рекомендуем соблюдать этикетки по уходу и инструкциям. Большинство тканей можно стирать при теплой температуре 40 градусов, поскольку это помогает удалить грязь и натуральные жиры, а также избавиться от микробов".

Стирка постельного белья при более низкой температуре не только лучше уничтожает бактерии, но и стиральная машина потребляет меньше энергии, что поможет сохранить окружающую среду и уменьшит счет за электроэнергию.

Большинство современных стиральных порошков разработаны для очень эффективной стирки при более низких температурах, поэтому нет необходимости стирать постельное белье в горячей воде.

Эксперты по стирке белья Melt рекомендуют стирать при температуре 60 градусов, если постельное белье и подушки стираются нечасто, поскольку более низкие температуры могут неэффективно удалить бактерии, что приведет к более быстрому возвращению неприятных запахов.

Эксперты из постельного белья соглашаются, что 40 градусов обычно "лучшая температура" для стирки простыней и подушек.

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