Идеальная для отпуска: названа страна с самой чистой водой и захватывающими пляжами
Отчет Европейского агентства по охране окружающей среды (ЕАОС) за текущий год назвал Кипр лидером среди стран мира по чистоте воды для купания. Этот ежегодный рейтинг анализирует качество как внутренних, так и прибрежных мест для купания, предоставляя туристам ценную информацию для планирования отпуска.
Результаты показали, что Кипр занимает первое место с впечатляющим показателем: 99,2% из 123 протестированных вод получили наивысшую оценку "отлично". Это включает как популярные пляжные курорты, так и более тихие, менее посещаемые заливы, что делает его идеальным выбором для разнообразного отдыха.
Кипр не впервые возглавляет этот престижный рейтинг, отмечает журнал "Travel + Leisure". За прошлый год страна также занимала первое место с показателем 97,6% отличных вод, что свидетельствует о стабильном улучшении качества.
В этом году за Кипром следует Болгария, которая заняла второе место: 97,9% из 94 проверенных водоемов получили оценку "отлично". Греция заняла третью позицию, где из 1729 протестированных водоемов 97% были признаны "отличными". Эти данные подтверждают, что регион Южной Европы остается одним из лучших направлений для морского отдыха.
Привлекательность Кипра для туристов
Кипр, как страна Европейского Союза, с 1974 года разделен на грекоязычную южную и турецкоязычную северную части. Кроме безупречной чистоты воды, остров высоко ценится за богатство археологических памятников, уникальную традиционную кухню, включая всемирно известный сыр халуми, и потрясающее побережье, которое привлекает миллионы туристов ежегодно. "Наслаждение на пляже или купание в озерах и реках для многих является символом отпуска и отдыха, поскольку мы с нетерпением ждем приближения лета", – отметила Джессика Розволл, комиссар по вопросам окружающей среды.
Отчет также обнаружил, что качество воды для купания на прибрежных участках имеет более высокий процент отличных оценок по сравнению с внутренними водами. Это объясняется тем, что многие внутренние водоемы в Центральной Европе являются небольшими озерами, прудами и реками с низким потоком. Такие условия делают их более подверженными кратковременному загрязнению, которое может возникнуть в результате сильных дождей или засухи, в отличие от более стабильных прибрежных вод.
В "Travel + Leisure" отмечают: хотя значительная часть мест для купания в Европе получила высокие рейтинги, 332 участка, что составляет 1,5% от общего количества, все еще остаются низкого качества. Однако это является улучшением по сравнению с 2009 годом, когда этот показатель составлял 1,9%. Часто проблемы возникают из-за кратковременного загрязнения, которое может произойти во время сильных дождей, смывающих отходы с очистных сооружений в воду.
В частности, Эстония, Швеция, Нидерланды и Франция имели низкое качество воды для купания в 3% или более протестированных водоемов. Это свидетельствует о необходимости дальнейших усилий для улучшения водных ресурсов в этих странах. Однако есть и положительные изменения: шестьдесят семь из 321 места улучшили свое качество с плохого до, по крайней мере, достаточного за последний год.
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