Идеальное домашнее удобрение для растений в саду: из чего сделать

В следующий раз, когда будете готовить яйца, не выбрасывайте их скорлупу - это совет опытного садовода, который вместо этого нашел для нее творческое применение.

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Смешивание скорлупы с одним ингредиентом дает "мощное органическое удобрение", по словам пользователя TikTok @agriculture5639. "Если растолочь яичную скорлупу в ступке, пока она не превратится в очень мелкий порошок, а затем смешать ее с лимонным соком, она сразу начнет реагировать и образовывать пузырьки", - рассказал он.

Эта реакция вызвана сочетанием щелочного и кислого соков, причем последний высвобождает кальций, содержащийся в яичной скорлупе. "Если оставить смесь на 24 часа, большая часть яичной скорлупы растворится в соке", – продолжил садовод.

Далее разведите раствор в литре воды, чтобы создать жидкое удобрение, которое, поскольку оно богато кальцием, следует наносить на основание растений и на их листья. "Этот домашний метод позволяет растениям быстрее усваивать кальций, укрепляя корни, стебли, листья и плоды", – продолжил пользователь TikTok.

Более того, этот процесс защищает растения от болезней, дефицита питательных веществ и суровых погодных условий.

Кроме того, с помощью этого метода вы перерабатываете кухонные отходы, экономите деньги и повышаете производительность своего сада – естественно, экологично и эффективно. Лучше всего то, что это просто, доступно, и каждый может сделать это удобрение дома.

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