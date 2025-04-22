Идеальный для отпуска: назван самый солнечный город Европы

Хотя солнечная и теплая погода возвращается и в наши края, есть места в Европе, где можно понежиться под его лучами круглый год. И лидером здесь является Испания.

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Как пишет MailOnline, исследование самых солнечных курортов Европы провела платформа аренды жилья для отдыха Holidu. Восемь из 10 мест в рейтинге лучших заняли именно испанские города. А самой лучшей оказалась Картахена. Она расположена на юго-восточном побережье Испании и может предложить своим гостям самое большое количество солнечных часов.

Исторический портовый город был основан карфагенянами около 220 г. до н. е. В среднем солнце светит над Картахеной невероятных 283 часа в месяц. При этом среднегодовая температура здесь составляет +19,1 градуса, а в разгар лета столбик термометра поднимается до отметки +30 градусов.

Сюда летают сразу несколько лоукостеров – Ryanair, easyJet и Jet2, то есть долететь до Картахены будет совсем недорого. А кружка пива здесь обойдется примерно в 120 грн. А значит, отдохнуть здесь можно действительно бюджетно.

В прошлом году Картахена попала в список лучших вариантов отдыха по результатам опроса гостей приморских городов Испании. Путешественникам предложили оценить эти города по 11 критериям, включая качество пляжа и набережной, безопасность, еду и напитки, размещение и соотношение цены и качества.

Согласно последним исследованиям, другие популярные направления, обещающие прекрасное солнце на материковой части Испании, включают Аликанте и Малагу. Эти города могут похвастаться 279,6 и 279,3 ч. солнца в месяц соответственно.

А вот за пределами Испании в рейтинге оказались только два города. В список попал французский Марсель – культурная столица юга, который предлагает 266,1 ч. солнца в месяц. Обошла его по этому показателю Катания на Сицилии – здесь солнце светит 273,7 ч. в месяц.

В целом рейтинг самых солнечных городов Евпропы получился следующим:

Картахена, Испания – 283 часа солнца в месяц; Аликанте, Испания – 279,6 ч.; Малага, Испания – 279,3 ч.; Мурсия, Испания – 277 ч.; Гранада, Испания – 274,4 ч.; Катания, Италия – 273,7 ч.; Севилья, Испания – 273,4 ч.; Кордоба, Испания – 268,2 ч.; Марсель, Франция – 266,1 ч.; Мадрид, Испания – 265,4 ч..

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