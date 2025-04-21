Низкие цены и море впечатлений: в какую страну Африки поехать в мае

Если вы мечтаете о незабываемом отдыхе в Африке, который не ударит вам по кошельку, май – идеальное время, чтобы паковать чемоданы. Одна из африканских стран именно в этот месяц года предлагает удивительно комфортные природные условия и множество впечатлений.

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Как пишет издание Express со ссылкой на данные туристического сервиса Go2Africa, Ботсвана стала самой дешевой африканской страной для посещения в мае. Средние цены на проживание в гостиницах здесь снизились на 54,04% по сравнению с остальным годом. А это значит, что туристы смогут потратить больше на исследование уникальной дикой природы Ботсваны, ее соляных озер и спокойных водных путей дельты реки Окаванго, куда сходятся десятки видов животных.

Оказывается, стоимость путешествия зависит не только от того, куда вы едете, но и от того, когда вы это делаете. Отчет Go2Africa, в котором были проанализированы миллионы бронирований отелей по всему миру, показал, что путешествие в правильный месяц может сэкономить вам до 83% на расходах на проживание.

В то время как декабрь является самым дорогим месяцем для путешествий по всему миру из-за праздников и пика туризма, май предлагает гораздо более умеренные цены. И замечательную погоду практически по всему миру.

Ботсвана лидирует по экономии в этом месяце, за ней следуют другие бюджетные африканские жемчужины, такие как Малави, Мозамбик и Южная Африка. Отели в этих странах предлагают своим гостям щедрые скидки в преддверии начала высокого сезона.

Май – идеальное время для посещения Ботсваны. Дожди в это время прекращаются, жара спадает и становится ощутимо меньше комаров. Именно в мае местные гиды советуют отправляться на сафари по наблюдению за местными животными – слонами, антилопами, ушастыми лисицами, гепардами, каракалами, сервалами, львами, мангустами, сурикатами и многими другими.

И хотя Ботсвана славится своей эко-роскошью и туризмом, ориентированным на сохранение природы, ее столица Габороне и местные села предлагают также недорогие бары, интересную ночную жизнь и наполненные интересными экспонатами музеи. Поэтому если вы хотите оторваться по полной и вложиться при этом в довольно скромный бюджет, Ботсвана в мае может стать лучшим решением для путешествия в этом году.

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