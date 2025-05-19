Идеальный жареный картофель: стоит приготовить с двумя необычными ингредиентами

Жареный картофель имеет невероятный вкус, если приготовить его с двумя ингредиентами, о которых вы, возможно, никогда и не догадывались.

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Повар и профессиональный фуд-блогер Алиса, также известная как Connoisseurus Veg, поделилась своим вкусным рецептом. В нем она использует два ключевых ингредиента: лайм и чипотле. "Этот картофель – моя новая изюминка", – говорит она.

Ингредиенты

Картофель

1 ст. л. и 2 ч. л. оливкового масла первого отжима

½ чайной ложки соли

1 перец чипотле из банки перцев чипотле в соусе адобо (который можно заменить пастой чипотле)

2 чайные ложки соуса адобо

1 измельченный зубчик чеснока

1 ст. л. цедры лайма

1 ст. л. свежего сока лайма

2 ст. л. свежей измельченной кинзы.

Способ приготовления

Для начала кулинар разогревает духовку примерно до 200°C, и как только она достаточно нагреется, кладет туда нарезанный картофель, обвалянный в оливковом масле и соли. Затем она измельчает перец чипотле и добавляет соус адобо в миску с чесноком. Она также добавляет цедру лайма, сок лайма и оставшиеся 2 чайные ложки оливкового масла.

Просто взбейте все это вместе до однородной массы. Затем, когда картофель закончит готовиться в духовке, добавьте его к заправке.

"Добавьте кинзу и осторожно перемешайте, чтобы соединить, убедившись, что каждая картофелина покрыта. Выложите на тарелку и подавайте", – объясняет она.

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