Идеальный жареный картофель: стоит приготовить с двумя необычными ингредиентами
Жареный картофель имеет невероятный вкус, если приготовить его с двумя ингредиентами, о которых вы, возможно, никогда и не догадывались.
Повар и профессиональный фуд-блогер Алиса, также известная как Connoisseurus Veg, поделилась своим вкусным рецептом. В нем она использует два ключевых ингредиента: лайм и чипотле. "Этот картофель – моя новая изюминка", – говорит она.
Ингредиенты
- Картофель
- 1 ст. л. и 2 ч. л. оливкового масла первого отжима
- ½ чайной ложки соли
- 1 перец чипотле из банки перцев чипотле в соусе адобо (который можно заменить пастой чипотле)
- 2 чайные ложки соуса адобо
- 1 измельченный зубчик чеснока
- 1 ст. л. цедры лайма
- 1 ст. л. свежего сока лайма
- 2 ст. л. свежей измельченной кинзы.
Способ приготовления
Для начала кулинар разогревает духовку примерно до 200°C, и как только она достаточно нагреется, кладет туда нарезанный картофель, обвалянный в оливковом масле и соли. Затем она измельчает перец чипотле и добавляет соус адобо в миску с чесноком. Она также добавляет цедру лайма, сок лайма и оставшиеся 2 чайные ложки оливкового масла.
Просто взбейте все это вместе до однородной массы. Затем, когда картофель закончит готовиться в духовке, добавьте его к заправке.
"Добавьте кинзу и осторожно перемешайте, чтобы соединить, убедившись, что каждая картофелина покрыта. Выложите на тарелку и подавайте", – объясняет она.
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