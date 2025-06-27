'Игра в кальмара 3' вышла на Netflix: что нужно вспомнить перед просмотром

В пятницу, 27 июня, на платформе Netflix состоялась премьера третьего и финального сезона южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Завершение истории главного героя Сон Ги Хуна должно подытожить сюжетную линию, которая и вызвала широкую общественную дискуссию о морали, власти и социальном неравенстве.

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Третий сезон обещает дать ответ на главный вопрос: возможно ли изменить мир, в котором правила игры диктуют те, кто остается невидимыми. OBOZ.UA предлагает вспомнить, чем начинался сериал и почему стал таким популярным.

Третий сезон "Игры в кальмара"

Как ранее подтвердил режиссер и сценарист проекта Хван Дон Хек, третий сезон станет финальным. Главному герою предстоит сделать ряд критических выборов в борьбе с организаторами смертельной игры, которые до сих пор оставались в тени. Зрителям обещают новый уровень накала: испытания станут еще более опасными, а моральные дилеммы – более глубокими.

В центре сюжета снова окажется Сон Ги Хун, который после событий предыдущего сезона окончательно теряет веру в справедливость и решает действовать. В новых сериях он встанет перед выбором: снова играть или навсегда потерять шанс изменить систему. Ситуацию осложняет потеря друга, которая заставляет героя действовать импульсивно.

Известно, что в финале снова сыграют Ли Чон Че, Ли Бён Хон, Ви Ха Чжун, Им Си Ван, Кан Ха Ниль и другие известные южнокорейские актеры. Трейлер обещает драматическую развязку, где на кону будет стоять не только жизнь героев, но и разоблачение глобального механизма жестокой игры.

Чем запомнился 1 сезон сериала

Впервые "Игра в кальмара" появилась на Netflix в 2021 году и сразу стала глобальным хитом. В первом сезоне рассказывается история мужчины, который соглашается принять участие в загадочном турнире. Вместе с другими участниками он выполняет детские игры с фатальными последствиями: проигравший – умирает, победитель получит многомиллиардный приз.

В финале Ги Хун одолевает своего друга Чо Сан У, но, вернувшись домой, обнаруживает смерть матери. Увидев вербовку новых игроков, решает остановить игру.

О чем был второй сезон

После победы Ги Хун пытается найти и разоблачить организаторов. Его захватывают, и он снова попадает в игру – на этот раз добровольно, с целью разрушить систему изнутри. Во втором сезоне показана лишь часть новых испытаний. Основной акцент сделан на внутренних конфликтах героя, его бессилии и моральных муках. Настоящее развитие конфликта откладывается на финальную часть.

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