Сериалу 'Железное сердце' от Marvel обвалили рейтинг перед выходом: что не так

На платформе Disney+ стартовал сериал "Железное сердце", первые три эпизода которого стали доступны для просмотра с 25 июня. Несмотря на ожидания, премьера сопровождалась волной критики и низких зрительских оценок еще до официального релиза.

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За несколько часов до выхода сериал получил рейтинг 32% на Rotten Tomatoes, что вызвало предположение о целенаправленном ревью-бомбинге. Как отмечает Collider, релиз состоялся на фоне неоднозначной реакции со стороны аудитории и волны спекуляций относительно оценок проекта.

Еще до официального запуска сериала на Rotten Tomatoes зрительский рейтинг упал до 32%, что дало основания говорить о целенаправленном занижении оценок. Вероятно, это вызвано негативной реакцией на выбор темнокожей актрисы на главную роль. Похожая ситуация наблюдалась и с официальным трейлером сериала, который сейчас имеет около полумиллиона дизлайков.

После премьеры ситуация частично стабилизировалась: критики оценили сериал на 73%, а зрители – на 71%. Отзывы крайне полярны – от восторженных до категорически негативных, что лишь усиливает информационный резонанс вокруг вселенной Marvel.

"В нынешнем виде "Железное сердце" просто не развивается должным образом, начиная плоско и заканчивая плоско, хотя и есть определенная эскалация и моральная дилемма, с которой сталкивается Рири. Импульс и общая структура несовершенны. "Железное сердце" омрачено тем, что, кажется, имеет значительно меньший бюджет, чем у его аналогов", – прокомментировал Даниэль Финберг, Hollywood Reporter.

"Железное сердце" – это захватывающая история об ограничении гениальности, будь то преодоление нехватки денег или изменение законов вселенной. Это также много других историй одновременно, ни одна из которых не является достаточно сосредоточенной или трогательной", – добавила Элисон Герман, Variety.

"По большей части, проблема заключается в Рири и Торн. Рассказать живую и увлекательную историю о персонаже, поглощенного горем, вполне возможно. Но Рири такая мрачная и равнодушная, что "Железное Сердце" почти останавливается каждый раз, когда сцена рассказывает о главном герое. Это редкий промах для компании, которая обычно прекрасно подбирает актеров... Почти все остальные вызывают больше восхищения, когда внимание переключается на них, особенно на Натали (Лирик Росс)", – резюмировал Алан Сепинволл, Rolling Stone.

"Железное сердце" рассказывает историю Рири Уильямс (Доминик Торн) – подростка-изобретательницы, которая пытается создать собственные высокотехнологичные доспехи вроде костюма Тони Старка.

Сценарий сериала адаптировала Чинака Годж ("Полуночный клуб") по мотивам комиксов Брайана Майкла Бендиса и Майка Деодато. Режиссуру взяли на себя Сэм Бейли и Анджела Барнс, а исполнительным продюсером выступил Райан Куглер, известный по фильму "Черная пантера: Ваканда навсегда", где персонажка Торн появилась впервые.

Первые три серии уже доступны для просмотра, а вторая половина сезона выйдет 1 июля.

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