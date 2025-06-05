'Игра в кальмара' может получить спиноф: какие события покажут

Этим летом завершится история хитового южнокорейского сериала от Netflix "Игра в кальмара" – стриминг только что показал трейлер 3 сезона, который должен выйти 27 июня. Но, похоже, на этом приключения его героев не закончатся.

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Как пишет издание IndieWire, автор шоу Хван Дон Хёк намекнул на потенциальный спин-офф. И даже раскрыл его основной замысел.

Во время общения с журналистами издания на красной дорожке премии Gotham Awards он сказал: "Если я сделаю спин-офф, то это будет история, которая будет происходить между 1-м и 2-м сезонами. Между 1-м и 2-м сезонами был трехлетний перерыв. Поэтому я хочу показать, что они (герои – ред.) делали в это время".

По словам Хвана, он придумал сюжет третьего сезона, пока работал над вторым. "После того, как я закончил весь сезон, первый сезон... я пытался придумать идею 2-го и 3-го сезонов одновременно", – сказал режиссер и сценарист сенсационно популярного шоу.

Во втором сезоне, который Netflix представил в декабре 2024 года, зритель узнает, что главный герой Ги Хун, выиграв смертельные соревнования и получив кучу денег, в конце концов отказывается от идеи отправиться в США к своей дочери. Вместо этого он решает выследить организаторов жестокой игры. Трейлер заключительной части "Игры в кальмара" намекает, что перед финалом мы увидим новые, еще более жестокие и опасные конкурсы.

"В третьем сезоне я хотел представить игры, которые могли бы действительно показать самые низкие стороны человеческой природы, потому что сам сериал достигает своей кульминации", – рассказал Дон Хёк о завершении сериала.

Впрочем, как известно, Netflix не планирует прощаться со вселенной "Игры в кальмара" после выхода третьего сезона. Сейчас режиссер Дэвид Финчер разрабатывает англоязычную версию шоу. Поэтому выпуск спин-оффа кажется вполне логичным развитием этой тендендции.

Первый сезон "Игры в кальмара" вышел на Netflix в сентябре 2021 года и внезапно стал огромной сенсацией. Шоу оказалось наиболее успешным среди всех южнокорейских проектов платформы, а вскоре возглавило топ его самых популярных сериалов в целом.

Второй сезон развил этот успех. За первую неделю после премьеры он собрал 68 миллионов просмотров. Это стало самым большим дебютом для данного стримингового сервиса. В целом "Игра в кальмара" стала крупнейшим сериалом в истории Netflix, а первый сезон принес невероятные 2,2 миллиарда часов просмотра в 2021 году за первые 90 дней на платформе.

Ранее OBOZ.UA публиковал первые шесть минут второго сезона сериала Netflix "Уэнздей". Следующая часть шоу, созданного мастером комедии ужасов Тимом Бертоном, должна выйти на платформе этим летом.

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