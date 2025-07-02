'Игра в кальмара': третий сезон сериала побил рекорд на Netflix

Премьера третьего сезона сериала "Игра в кальмара" стала одним из самых громких событий стримингового сезона. Проект Netflix, получивший мировую известность еще в 2021 году, снова возглавил рейтинги платформы, установив новый рекорд по количеству просмотров.

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Несмотря на стремительный рост интереса зрителей, оценки критиков оказались значительно более сдержанными. Это вызвало новую волну дискуссий вокруг качества финала франшизы.

Согласно официальной статистике Netflix, третий сезон "Игры в кальмара" собрал 60,1 миллиона просмотров в течение первых трех дней после премьеры. Для сравнения, второй сезон имел 68 миллионов просмотров за четыре дня, что до сих пор остается абсолютным рекордом для сериалов Netflix в первую неделю проката. Ранее самым популярным стартом в истории платформы был сериал "Венздей" с показателем 50,1 млн просмотров в 2022 году.

Несмотря на высокие показатели просмотра, критика третьего сезона оказалась противоречивой. На сайте Rotten Tomatoes сериал получил 79% от кинокритиков, но лишь 50% – от зрителей. Обе оценки стали самыми низкими в истории сериала. Среди основных замечаний – "затянутый финал", слабая динамика и "потеря оригинального содержания". В медиа-фидбеке третий сезон сравнивают с финалом "Игры престолов", который также вызвал волну разочарования среди фанатов.

Критики обращают внимание на то, что сериал, который начинался как оригинальная идея с четкой социальной метафорой, постепенно трансформировался в коммерчески ориентированную франшизу.

Если первый сезон запомнился благодаря простым, но драматически напряженным играм, то в третьем сезоне, по словам обозревателей, "ничего, кроме раздутого экшена, не осталось".

В сюжетном плане третий сезон завершает историю главного героя Сон Ги Хуна (актер Ли Чон Че), который после победы в первом сезоне возвращается к смертельным играм, чтобы разрушить систему изнутри. Сценарий строится вокруг попытки протагониста разоблачить механизмы организаторов соревнований и спасти потенциальных участников. По словам шоураннера Хвана Дон Хёка, именно этот сезон был задуман как финальный аккорд истории.

В то же время, создатели сериала не исключают продолжения вселенной "Игры в кальмара" в формате спинофов. Среди потенциальных идей – интерквел, действие которого будет происходить между первым и вторым сезонами.

В финальных эпизодах третьего сезона появляется персонаж в исполнении Кейт Бланшетт, что намекает на возможное развертывание сюжета в США. Netflix уже подтвердил старт съемок "американской версии" сериала, продюсером которой выступит Дэвид Финчер. Ориентировочный старт производства – декабрь 2025 года.

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