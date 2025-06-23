Икра из баклажанов на сковороде: самый простой рецепт полезной и вкусной закуски

Баклажаны – идеальные овощи для приготовления очень вкусных закусок, а также салатов и главное – икры. Готовить ее можно как на сковороде, так и запекать овощи для нее в духовке. Еще их можно очень вкусно мариновать на зиму.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной икры из баклажанов, с перцем, луком и помидорами.

Ингредиенты:

5 баклажан

3 перца

3 луковицы

3 помидора

100 г масла растительного

соль и перец

Способ приготовления:

1. Луковицу обжарить на растительном масле до золотистого цвета. К луку добавить болгарский перец кубиками и помидор тертый на терку. Потушить 5 минут овощи.

2. Баклажан очистить от кожуры, нарезать кубиками и добавить к остальным овощам. Тушить около часа, в конце добавить соль и перец.

3. Икру остужаем и отправляем в холодильник.

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