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Икра из баклажанов на сковороде: самый простой рецепт полезной и вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
936
Рецепт закуски

Баклажаны – идеальные овощи для приготовления очень вкусных закусок, а также салатов и главное – икры. Готовить ее можно как на сковороде, так и запекать овощи для нее в духовке. Еще их можно очень вкусно мариновать на зиму.

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Что приготовить из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной икры из баклажанов, с перцем, луком и помидорами. 

Икра из баклажанов

Ингредиенты: 

  • 5 баклажан
  • 3 перца
  • 3 луковицы
  • 3 помидора
  • 100 г масла растительного
  • соль и перец

Способ приготовления: 

1. Луковицу обжарить на растительном масле до золотистого цвета. К луку добавить болгарский перец кубиками и помидор тертый на терку. Потушить 5 минут овощи.

Перец для блюда

2. Баклажан очистить от кожуры, нарезать кубиками и добавить к остальным овощам. Тушить около часа, в конце добавить соль и перец.

Запеченные баклажаны

3. Икру остужаем и отправляем в холодильник. 

Готовая икра

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