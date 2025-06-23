Икра из баклажанов на сковороде: самый простой рецепт полезной и вкусной закуски
Баклажаны – идеальные овощи для приготовления очень вкусных закусок, а также салатов и главное – икры. Готовить ее можно как на сковороде, так и запекать овощи для нее в духовке. Еще их можно очень вкусно мариновать на зиму.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной икры из баклажанов, с перцем, луком и помидорами.
Ингредиенты:
- 5 баклажан
- 3 перца
- 3 луковицы
- 3 помидора
- 100 г масла растительного
- соль и перец
Способ приготовления:
1. Луковицу обжарить на растительном масле до золотистого цвета. К луку добавить болгарский перец кубиками и помидор тертый на терку. Потушить 5 минут овощи.
2. Баклажан очистить от кожуры, нарезать кубиками и добавить к остальным овощам. Тушить около часа, в конце добавить соль и перец.
3. Икру остужаем и отправляем в холодильник.
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