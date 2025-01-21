Имеет шею, но без головы: веселая детская головоломка поразит даже взрослых

Иногда, когда мы хотим подчеркнуть простоту какой-то задачи, мы говорим, что с ней справится даже ребенок. Но давайте попробуем развернуть ситуацию в противоположную сторону – сможете ли вы справиться с детской головоломкой?

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А точнее с загадкой. Такие вопросы иногда могут задать в тупик даже человека с ученой степенью. В их основе лежит небанальный подход к вещам и неочевидная логика. И такую головоломку сегодня публикует OBOZ.UA.

Итак, за 9 секунд ответьте на вопрос: что имеет шею, но не имеет головы? Проявите креатив, но будьте достаточно серьезными – ответ должен быть вполне конкретным.

Подобные головоломки могут показаться просто забавным способом скоротать немного свободного времени или занять своих детей, пока вы занимаетесь ежедневными делами. Но исследования показывают, что такие игры могут положительно влиять на когнитивные способности, включая повышение уровня концентрации и улучшение внимания.

Итак, попробуйте уложиться в отведенные для поиска решения 9 секунд, чтобы ответить на этот простой на первый взгляд вопрос. Напомним, вам предстоит ответить, у чего есть шея, но нет головы.

Если время вышло, а вы так и не нашли решения, то воспользуйтесь подсказкой. Ее мы публикуем ниже.

Имеет шею, но не имеет головы бутылка. Именно так называют узкую часть этого типа стеклянной тары, особенно когда речь идет о винных бутылках. Также можно встретить вариант горлышко – он более популярен в разговорной речи.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку с линиями, которая бросает вызов пространственному мышлению игрока.

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