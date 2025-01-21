Какой праздник отмечают 21 января в Украине: календарь событий

21 января православные верующие чтят память исповедника Максима и святого мученика Неофита. Именины празднуют Валерианы, Евгении, Максимы, Феодосии, Иваны, Игнаты, Степаны, Анастасии и Клавдии.

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В мире отмечают Международный день спортивных штанов, Международный день объятий (на самом деле – день объятий в США), Европейский день медиации и День бабушки в Польше. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 21 января

21 января православная церковь чтит преподобного Максима Исповедника. Максим Исповедник был величайшим богословом VII века. За свою непоколебимую позицию он претерпел многие гонения, был сослан в далекие монастыри и даже подвергся физическим пыткам. Однако, несмотря на все трудности, Максим Исповедник остался верен своим убеждениям. Максим Исповедник оставил после себя богатое богословское наследие.

Святой мученик Неофит родился в городе Никея в семье благочестивых христиан. С детства отличался глубокой верой. Во времена гонений на христиан Неофит, несмотря на юный возраст, открыто исповедовал свою веру во Христа. За это его подвергли жестоким мучениям: били, вешали на дереве, бросали в раскаленную печь. Однако юный мученик оставался непоколебимым в своей вере.

21 января отмечают Европейский день медиации – это ежегодное событие, посвященное популяризации и развитию медиации как эффективного способа разрешения споров. Цель этого дня – повысить осведомленность общественности о возможностях медиации, а также привлечь людей к использованию этого инструмента для разрешения конфликтов мирным путем. В ходе этого процесса нейтральное третье лицо – медиатор – помогает сторонам в споре достичь взаимоприемлемого решения. Медиатор не принимает решения, а помогает сторонам найти выход из ситуации.

Международный день объятий – это отличный праздник, который отмечается ежегодно 21 января. Традиция была начата в 1986 году в США. Идея этого праздника возникла среди студентов, которые хотели сделать мир немного теплее и дружелюбнее. Это день, когда можно свободно обнимать своих близких, друзей и даже незнакомых людей.

21 января в Польше отмечается особый праздник – День бабушки (Dzień Babci). Праздник появился относительно недавно – в 1964 году. Идея этого была опубликована на страницах еженедельника "Женщина и жизнь" и быстро стала популярной среди поляков.

Исторические события 21 января

1542 – английский парламент осудил за государственную измену женщину Генриха VIII Екатерину Говард.

1751 – Ефим Дараган стал киевским полковником.

1790 – день создания гильотины.

1793 – Людовик XVI, король Франции, гильотинированный на Площади Революции.

1796 – Эдвард Дженнер открыл метод вакцинирования от оспы.

1840 – француз Дюмон-Дюрвиль на паруснике "Астролябия" открыл новую южную землю (Антарктиду), которой дал имя своей жены – Земля Адели.

1899 – немецкая компания "Адам Опель", которую братья Опели основали для производства швейных машин, начала производство автомобилей.

1919 – на конгрессе венгерских русинов в Хусте делегаты Закарпатья приняли решение объединить Закарпатскую Украину с Соборной Украиной.

1934 – введен в эксплуатацию Харьковский турбогенераторный завод.

1954 – в Гротоне, штат Коннектикут, спущена на воду первая подлодка с ядерным реактором "Наутилус".

1959 – создан Европейский суд по правам человека.

1976 – стартовали плановые рейсы самолетов "Конкорд" авиакомпании British Airways по маршрутам Лондон – Бахрейн и Париж – Рио-де-Жанейро.

1990 – около трех миллионов украинцев взялись за руки, соединив Ивано-Франковск, Львов и Киев в канун Соединения.

Кто родился 21 января

1815 – Горейс Уэллс, американский стоматолог, первым применил медицинскую анестезию (1845 год).

1848 – Август Стриндберг, шведский писатель-прозаик, драматург и живописец, основатель современной шведской литературы и современного театра.

1880 – Джордж ван Бисбрук, бельгийско-американский астроном.

1881 – Степан Чарнецкий – поэт, автор слов песни – гимна "Ой в лугу красная калина".

1905 – Кристиан Диор, французский модельер-дизайнер, кутюрье.

1924 – Бенни Гилл, британский комик, автор и ведущий известной по всему миру программы "Шоу Бенни Гилла".

1941 – Пласидо Доминго, испанский оперный певец и актер.

1992 – Олег Адамовский, офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, погибший во время российского вторжения в Украину 2022 года, Герой Украины.

В этот день умерли:

1789 – Поль Анри Гольбах, французский философ немецкого происхождения, писатель, просветитель, энциклопедист.

1793 – Людовик XVI, король Франции, гильотинирован на Площади Революции.

1803 – Кирилл Разумовский (фамилия при рождении – Разум), последний гетман Войска Запорожского, представитель казацкого рода Разумовских.

1892 – Джон Кауч Адамс, английский астроном, математик и механик.

1924 – Владимир Ленин, лидер большевиков.

1938 – Жорж Мельес, французский предприниматель, режиссер, один из основателей мирового кинематографа.

1950 – Джордж Орвелл, английский писатель и публицист, известный за политическую аллегорию "Колхоз животных" и роман-антиутопию "1984"

2015 – Игорь Брановицкий, украинский военный, защитник Донецкого аэропорта (убит в плену).

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