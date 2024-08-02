Именинники 2 августа: кто празднует день ангела

На день 2 августа в церковном календаре приходятся сразу несколько праздников, посвященных отдельным святым. В такие дни люди, имеющие аналогичное имя, отмечают день ангела.

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OBOZ.UA рассказывает, кого мы сегодня поздравляем. А также о том, что означают эти имена и откуда они происходят.

Чей день ангела выпадает на 2 августа

В день 2 августа именины празднуют только мужчины. Церковный календарь сегодня чествует святых с именами Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.

Что означают имена празднующих именины 2 августа

Иван – имя образовалось от древнего иудейского Иоханан. Оно переводится как "бог милостивый" или "милость божья".

Кирилл – основой для имени стало древнегреческое слово, означающее "господин", "владыка". Примечательно, что в персидском языке похоже по звучанию слово и оно означает "солнце".

Платон – это имя тоже пришло из греческого языка, его, в частности, носил один из самых известных античных философов. Из перевода "широкоплечий" можно понять, что давали его по определенному внешнему признаку.

Роман – латинский язык дал это имя. Там слово roman означало "римлянин", "римский".

Степан – образовалось от греческого слова "стефанос", то есть "венец" или "корона". В греческой культуре это украшение было атрибутом богини Геры.

Тарас – с греческого языка слово "тарасос" переводится как "беспокойный". Или "мятежник". Существует также другая версия, как выводит его от слова "тревожить, смущать, возбуждать".

Федор – в греческой традиции Теодорами называли тех, кого считали подарком бога. Именно это и значит данное имя.

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