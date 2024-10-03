Именинники октября: кто празднует День ангела по новому и старому календарю

Именины, или день ангела, – это особый праздник, который человек отмечает в день памяти святого или святой, в честь которых он был назван. Считается, что этот святой или святой является небесным покровителем человека.

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Чтобы поздравить близких с именинами, стоит заранее подготовить теплые слова. Кто отмечает день ангела в октябре по новому и старому церковному календарю, читайте в материале OBOZ.UA.

Дни ангела в октябре 2024 года по новому календарю

– 1 октября: Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Вера

– 2 октября: Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Теодор, Федор, Яков, Александра, Анна, Юстина

– 3 октября: Антон, Денис, Иван, Павел, Петр, Ян

– 4 октября: Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Яков, Вероника

– 5 октября: Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра

– 6 октября: Иван, Макар, Ян

– 7 октября: Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей

– 8 октября: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Елизавета, Мария, Надежда, Таисия, Татьяна

– 9 октября: Константин, Максим, Петр, Севастян, Степан, Яков

– 10 октября: Андрей, Антон, Василий, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Сергей, Симон, Степан, Хома, Яков

– 11 октября: Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида

– 12 октября: Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Остап, Тарас, Ян, Доминика

– 13 октября: Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Злата

– 14 октября: Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр

– 15 октября: Денис, Дмитрий, Иван, Лукьян, Семен, Ян

– 16 октября: Алексей, Георгий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий

– 17 октября: Александр, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий

– 18 октября: Андрей, Гаврило, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор, Елизавета, Ефросинья, Злата

– 19 октября: Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс, Ян

– 20 октября: Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Александр, Ян, Арина, Ирина

– 21 октября: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Дмитрий, Егор, Захар, Иван, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков, Ян, Аза, Пелагея

– 22 октября: Александр, Василий, Владимир, Вольдемар, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Серафим, Теодор, Федор, Ян, Анна, Гликерия, Елизавета

– 23 октября: Александр, Владимир, Вольдемар, Елисей, Максим, Николай, Эмиль, Яков, Ефросинья

– 24 октября: Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр, Алексей, Афанасий, Ян

– 25 октября: Валерий, Матрона

– 26 октября: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий

– 27 октября: Андрей, Валентин, Марк, Нестор, Капитолина

– 28 октября: Арсен, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна, Неонила

– 29 октября: Андрей, Василий, Виктор, Евгений, Ибрагим, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Николай, Алексей, Павел, Тимофей, Агата, Анастасия, Анна, Мария

– 30 октября : Артем, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Петр, Семен, Степан, Александр, Юлиан, Алена, Анастасия, Елена, Илона

– 31 октября: Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Савва, Сергей, Станислав, Степан, Александр, Алексей, Трофим, Федор.

Именины в октябре 2024 года по старому календарю

– 1 октября: Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Иван, Илларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Алексей, Ян, Ариадна, Арина, Ефросинья, Ирина, София

– 2 октября: Гавриил, Георгий, Давид, Егор, Игорь, Константин, Макар, Николай, Алексей, Нил, Теодор, Трофим, Федор, Мария

– 3 октября: Василий, Иван, Илларион, Михаил, Александр, Олег, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна

– 4 октября: Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор, Александр, Петр, Ян

– 5 октября: Вениамин, Кузьма, Макар, Мартын, Николай, Александр, Петр

– 6 октября: Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян, Ираида, Раиса

– 7 октября: Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Ибрагим, Павел, Сергей, Степан, Текла

– 8 октября: Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Александр, Павел, Роман, Сергей, Ефросинья

– 9 октября: Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Афанасий, Тихон

– 10 октября: Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор, Феврония

– 11 октября: Валентин, Вячеслав, Георгий, Егор, Иван, Илларион, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Остап, Александр, Родион, Теодор, Федор, Харитон, Ян, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана

– 12 октября: Иван, Ян

– 13 октября: Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен, Серафим, Александра

– 14 октября: Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера

– 15 октября: Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Теодор, Федор, Яков, Ян, Александра, Анна, Устина, Юстина

– 16 октября: Антон, Денис, Иван, Павел, Петр, Ян

– 17 октября: Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Вероника

– 18 октября: Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра

– 19 октября: Иван, Макар, Фома, Ян

– 20 октября: Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея

– 21 октября: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Елизавета, Мария, Надежда, Таисия, Татьяна

– 22 октября: Константин, Максим, Петр, Севастян, Степан, Яков

– 23 октября: Андрей, Антон, Василий, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Сергей, Симон, Степан, Фома

– 24 октября: Илларион, Лев, Макар, Александр, Филипп, Зинаида

– 25 октября: Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартын, Николай, Александр, Остап, Тарас, Ян, Доминика

– 26 октября: Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Злата

– 27 октября: Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр

– 28 октября: Афанасий, Денис, Дмитрий, Иван, Лукьян, Семен, Ян

– 29 октября: Георгий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий, Алексей

– 30 октября: Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Кузьма, Леонтий, Александр

– 31 октября: Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Елизавета, Ефросинья, Злата.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в 2024 году начнется Рождественский пост. Теперь, после перехода Украины на новый церковный календарь, он начинается раньше.