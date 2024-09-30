Когда начнется Рождественский пост в 2024 году: дата по новому календарю

Начался всего второй год после перехода Православной церкви Украины на новый календарь. А это, кроме прочего, означает, что не все верующие уже успели привыкнуть к новым датам.

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Так Рождественский пост теперь начинается раньше. I OBOZ.UA рассказывает, с каких дат необходимо будет перейти на ограниченный рацион.

Новая дата Рождества

Согласно новоюлианскому календарю, который действует с 1 сентября 2023 года, празднование Рождества в Украине проходит 25 декабря. Соответственно, Сочельник теперь выпадает на 24 декабря. Все даты сместились после календарной реформы на 13 дней назад.

Таким образом, на 13 дней раньше в этом году начнется и Рождественский пост, известный также как Филипповка или Корочун. Начало его приходится теперь на 15 ноября – день после чествования апостола Филиппа. Продлится Рождественский пост, как обычно, 40 дней и завершится постным ужином в Сочельник. А в рождественский день можно будет есть и скоромные блюда.

Особенности Рождественского поста

Период ограничения себя в канун Рождества считается менее суровым, чем Великий пост перед Пасхой, но все же церковь велит заметно ограничивать себя в пище. В это время запрещаются мясные и молочные блюда и яйца. В среду и пятницу ограничения усиливаются – растительную пищу нужно употреблять без растительного масла. Послабления даются в субботу и воскресенье до 20 декабря. В эти дни, а также на большие праздники, приходящиеся на постные дни, разрешается употреблять в пищу рыбу. От выполнения этих требований освобождаются больные или работающие на тяжелых работах, женщины, которые носят под сердцем или вскармливают молоком ребенка.

В духовном плане во время Рождественского поста нужно больше времени уделять молитве, размышлениям о спасении своей души и добрым делам. В церквях в это время совершаются все обряды, кроме венчания. Также можно установить другие ограничения, кроме пищевых. Например, начать воздерживаться от брани или ограничить какой-нибудь вид развлечений.

Завершение Рождественского поста

Завершает этот период Сочельник – вечер в канун Рождества. В этот день верующие держат строгий пост, пока на небе не взойдет первая звезда. Тогда за стол садится вся семья. Блюд на рождественский ужин по традиции готовят 12. Но все они должны быть постными.

Главным блюдом должна быть сладкая зерновая каша – кутья. Она символизирует достаток и здоровье. Также ставят на стол компот из сухофруктов – узвар, а еще квашеную капусту, рыбные блюда, вареники с фасолью или картофелем, грибы, постный борщ и т.д.

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