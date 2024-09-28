Когда в Украине празднуют День святого Николая по новому календарю

Праздник святого Николая – одно из самых любимых событий для детей и взрослых во многих странах мира. Он ассоциируется с добротой, помощью нуждающимся и подлинной магией.

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С малых лет каждый ребенок с нетерпением ждет этого дня. Детальнее о нем и его новой дате рассказывает OBOZ.UA.

Николай считается одним из самых уважаемых святых во всем христианском мире. Его фигура имеет глубокое значение для многих народов, в частности, славянских.

Новая дата праздника

Этот праздник является важной частью предрождественского периода. Однако с 2023 года Украинская православная церковь приняла важное решение – переход на новоюлианский календарь. Он изменило даты многих церковных праздников, включая День Святого Николая.

Таким образом в 2024 году День святого Николая будут отмечать 6 декабря. Раньше праздник отмечался 19 декабря по старому юлианскому календарю, отстающему на 13 дней от григорианского.

Кто такой святой Николай?

Святой Николай – историческая фигура, жизнь которой окутана многочисленными легендами и преданиями. Он жил в IV веке в городе Миры (современная Турция) и являлся епископом. Известный своей необычайной добротой, чуткостью и стремлением помогать людям, Николай снискал бессмертную славу как защитник детей, бедных и нуждающихся.

Одна из самых известных легенд о Николае рассказывает о том, как он помог трем сестрам, у которых не было денег на приданое для брака. Николай, желая помочь и не быть замеченным, подбросил в их дом три мешочка с золотом.

Эта история стала основой для современного образа святого Николая, который в разных культурах ассоциируется с подарками. А в западной традиции этот образ частично трансформировался в Санта-Клауса.

Традиции празднования Дня святого Николая

Праздник святого Николая богат традициями, которые хранятся и передаются из поколения в поколение. Одной из самых распространенных из них есть дарование подарков детям. В ночь с 5 на 6 декабря (или по старой традиции с 18 на 19 декабря) под подушкой у послушных детей святой оставляет подарки.

В этот день во многих храмах проводятся праздничные богослужения в честь святого, а люди придерживаются традиции помогать нуждающимся. Вера в то, что добрые дела, сделанные на День святого Николая, обязательно вернутся, придает этому празднику особый смысл.

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