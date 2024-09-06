Когда отмечают день Людмилы: дата по новому календарю

Уже второй год православные Украины отмечают свои именины по новому церковному календарю. В сентябре сменил свою дату, в частности, день ангела Людмилы.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, на какую дату теперь выпадает праздник. А также о святой, в честь которого он установлен.

Когда празднуют именины Людмилы

До календарной реформы праздник Людмилы Чешской приходился на 29 сентября. После перехода на новоюлианский календарь он сместился на 13 дней назад. Так что теперь всех женщин, носящих имя Людмила, нужно поздравлять 16 сентября.

История Людмилы Чешской

Святая Людмила была княгиней Чехии и жила на рубеже 9 и 10 веков. Она родилась в семье сербского князя Славибора и была выдана замуж за правителя Богемии (Чехии) Боривоя I.

Супруги общались со святыми просветителями Кириллом и Мефодием и под их влиянием решили принять христианство. Вернувшись после крещения на свою вотчину, Людмила и Боривой правили еще семь лет и распространяли христианство на собственных землях.

Несмотря на то, что местное население не всегда было удовлетворено изменениями, Людмила всю жизнь продолжала заниматься делами церкви и помогать распространению христианства. Когда муж княгини умер, к власти пришел их сын Вратислав. Не без влияния жены-язычницы Драгомиры он замедлил распространение религиозной реформы.

Тем временем Людмила очень сблизилась с их сыном Вацлавом и воспитала его в духе христианства. Когда Вратислав умер, Драгомира, опасаясь влияния свекрови, подговорила подданных убить ее. Людмила была задушена во время молитвы. Княгиню похоронили в городе Тетин. На ее могилу потянулись верующие, которые начали фиксировать чудеса, связанные с посещением места упокоения Людмилы.

Узнав об этом, Вацлав повелел перенести останки бабушки в Прагу. Княгиню перезахоронили в соборе святого Георгия. Несмотря на желание матери, князь продолжил дело Людмилы и Боривоя по распространению христианства на чешских землях.

Раньше OBOZ.UA рассказывал, когда по новому календарю отмечают Рождество Пресвятой Богородицы и почему в этот день нельзя венчаться.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.