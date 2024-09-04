Как отмечают Рождество Пресвятой Богородицы: почему нельзя венчаться

Среди 12 самых больших православных праздников три посвящены Богородице. И первый из них, безусловно, ее Рождество.

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OBOZ.UA рассказывает, когда по новому церковному календарю в Украине отмечают праздник Рождества Пресвятой Богородицы. А также, какие традиции с ним связаны.

Дата праздника

По новоюлианскому календарю, который ПЦУ ввела с 1 сентября 2023 года, Рождество Пресвятой Богородицы начали отмечать не в конце, а в начале первого месяца осени. Теперь праздник выпадает на 8 сентября.

В этот день в церквях правят праздничную службу, а верующие выражают благодарность Богородице за то, что она свершила божью волю и привела в мир Спасителя. На праздник принято молиться к Деве Марии с просьбами о покровительстве и семейном счастье.

Значение Рождества Пресвятой Богородицы

По библейским преданиям Мария родилась в Иерусалиме у очень пожилых родителей – святых Иоакима и Анны, потомков царя Давида. Будучи уже в летах, они получили известие от ангела, что их молитвы наконец-то будут услышаны и у них родится девочка. Утешенная новостью Анна пообещала посвятить жизнь дочери богу.

Считается, что с рождения Марии начал осуществляться божий план спасения человечества. Поэтому в праздник Рождества Богородицы священники напоминают, что святая Дева является покровительницей людей, которая всегда приходит на помощь просящим.

Традиции праздника

Поскольку Рождество Пресвятой Богородицы является одним из самых больших церковных праздников, в этот день под запретом находится любой физический труд. Верующим же рекомендуется провести праздник в молитве и просить у Девы Марии о покровительстве и помощи.

В церквях в этот день не проводятся венчания. Такие праздничные дни полностью посвящают чествованию библейских событий и не проводят некоторые обряды, которые можно перенести. Так обряд крещения можно провести только по специальной договоренности и при наличии веских причин спешить.

Тем временем в народе с этого дня начинается сезон сватовства. Родители неженатых молодых людей обращаются друг к другу, чтобы договориться о браке. Свадьбы по народной традиции начинают грати уже после Покрова (1 октября).

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