Впервые в десятилетии: интересный факт о праздновании Пасхи в 2025-м

Пасха – самый большой праздник в христианском календаре имеет одну особенность. Верующие восточного обряда (православные, греко-католики) и западного обряда (католики, протестанты) отмечают его в разные даты. Однако не всегда.

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В 2025 году весь христианский мир будет праздновать Пасху в один день. OBOZ.UA рассказывает, почему обычно дать разные и как часто они совпадают. И когда праздник будем отмечать в 2025 году.

Почему разные христианские церкви празднуют Пасху по-разному

Все потому, что разные церкви живут по разным календарям. Западные христиане пользуются григорианским, а восточные – юлианским или новоюлианским, как Православная церковь Украины. Ключевое отличие этих календарей состоит именно в методе исчисления даты Пасхи.

Оба метода опираются при этом вычислении на дату первого полнолуния после весеннего равноденствия. Пасха наступает в первое воскресенье после этого астрономического события.

Однако по юлианскому или новоюлианскому календарю весеннее равноденствие приходится на 3 апреля, тогда как по григорианскому – на 21 марта. Таким образом, у православных Пасха не может наступить раньше 4 апреля.

Примечательно, что такой подход приближает православную традицию празднования Пасхи к иудейскому подходу к определению даты Песаха. Эти праздники связаны между собой историей о смерти и воскресении Иисуса Христа. Его арестовали и распяли именно тогда, когда он прибыл в Иерусалим праздновать Песах. Следовательно, по логике, иудейский праздник должен отмечаться раньше. Юлианский календарь обеспечивает соблюдение этого правила. Григорианский – не всегда.

При этом с астрономической точки зрения более точен григорианский календарь. А значит, католическая Пасха всегда ближе к фактическому весеннему равноденствию.

Когда в 2025 году христиане будут отмечать Пасху

Совпадение даты Пасхи по юлианскому (новоюлианскому) и григорианскому календарям происходит раз в несколько лет. И в 2025 году произойдет именно так. Весь христианский мир будет отмечать Воскресение Христово 20 апреля.

В последний раз такое совпадение произошло в 2017 году. Тогда праздник во всех христианских деноминациях пришелся на 16 апреля. А в следующий раз так произойдет уже в 2028 году – тогда торжество отметят снова 16 апреля. А еще в 2031 году – праздник выпадет на 13 апреля.

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