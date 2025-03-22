iPad или Mac? Что известно о новой разработке Apple со складывающимся экраном

Apple активно работает над созданием устройств, и наряду со складывающимся iPhone, компания разрабатывает еще один большой гаджет. Однако остается вопрос: это будет Mac или iPad? Мнения аналитиков расходятся, и ключевым фактором в определении категории устройства станет операционная система.

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Если устройство будет работать на MacOS с сенсорным управлением, это станет новым этапом в развитии Mac. Если Apple решит сделать его частью семейства iPad, это будет революционный iPad Pro. Подробности рассказало издание MacRumors.

Одна из версий предполагает, что Apple разрабатывает складной MacBook, где дисплей занимает всю поверхность устройства вместо традиционной клавиатуры и трекпада. Такое устройство можно будет складывать пополам, используя его в качестве ноутбука с виртуальной клавиатурой, или разворачивать полностью, превращая в большой сенсорный экран с возможностью подключения внешней клавиатуры.

Аналитик Минг-Чи Куо заявил, что Apple работает над MacBook со складным дисплеем, размер которого может составлять от 18,8 до 20,2 дюйма. Подобные прогнозы делал и аналитик Росс Янг, подтверждавший разработку Apple ноутбука с дисплеем 18,8 дюйма. В декабре 2023 года The Wall Street Journal также сообщила, что компания тестирует 19-дюймовый MacBook со складывающимся экраном.

Другая группа аналитиков считает, что данное устройство будет частью линейки iPad. Марк Гурман из Bloomberg предполагает, что Apple разрабатывает 20-дюймовый складной iPad, который можно будет складывать для удобства транспортировки.

Аналогичные прогнозы делала корейская компания Elec в 2022 году, отмечая, что Apple создает устройство, которое в сложенном состоянии будет иметь 15,3 дюйма. Исследовательская компания Omdia также поддерживает это мнение, считая, что это будет iPad Pro с OLED-дисплеем.

Минг-Чи Куо вначале называл это устройство MacBook, но в 2023 году заявил, что Apple создает именно iPad с подставкой из углеродного волокна. В то же время, ранее он прогнозировал появление устройства в 2024 году, однако этот прогноз не оправдался.

Есть еще одна интересная версия – устройство Apple может совмещать элементы iPad и Mac. Если устройство имеет большой сенсорный экран и работает под управлением macOS, то его можно будет рассматривать как новый форм-фактор Mac. Такая концепция позволит использовать его как мобильное устройство, трансформирующееся в полноценную рабочую станцию.

Аналитик Джефф Пу заявил, что Apple работает над гибридом MacBook-iPad, который, вероятно, будет работать под управлением macOS. Если это правда, Apple придется серьезно адаптировать macOS для сенсорного управления, поскольку на данный момент она не поддерживает полноценный сенсорный ввод.

Марк Гурман также отмечал, что обновления iOS 19 и macOS 16 могут включать унификацию интерфейса, который подготовит основу для появления сложных устройств и Mac с сенсорным экраном. Следовательно, возможность появления гибридного гаджета, сочетающего характеристики iPad и Mac, выглядит вполне реальной.

Главный фактор, который определит, будет ли это Mac или iPad – это операционная система. Если Apple решит использовать macOS, устройство войдет в семейство Mac. Если он будет работать под управлением iPadOS, то его следует считать сложным iPad.

На данный момент слухи о дате выхода iPad/MacBook указывают на период 2026-2028 годов. Некоторые источники утверждают, что Apple может выпустить устройство уже в 2026 году, однако официальных подтверждений пока нет.

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