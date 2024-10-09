iPad Mini 7 может выйти в следующем месяце: в сеть слили характеристики

Упорные слухи обещают нам еще одну презентацию Apple уже в ноябре. Как утверждают инсайдеры, американский техногигант намерен показать пользователям планшет iPad mini седьмого поколения.

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Издание Mac Rumors напоминает, что последнее обновление линейки планшетов произошло три года назад. А характеристики новой модели уже слили в сеть. И вот что известно сейчас.

Дизайн и дисплей

Новый iPad mini, вероятно, сохранит свой компактный 8,3-дюймовый дисплей и общий дизайн, присущий шестому поколению. Однако в нем будет исправлена проблема "желейной прокрутки" за счет ротации экрана. Таким образом, будет сведена к минимуму заметная задержка при вертикальной прокрутке в портретной ориентации. На нее пользователи шестых iPad mini жаловались очень часто.

Повышение производительности

В то время как iPad Pro и iPad Air теперь могут похвастаться чипами серии M, iPad mini 7, как ожидается, останется на чипах серии A. Скорее всего, новая модель будет оснащена либо чипом A17 Pro с iPhone 15 Pro, либо чипом A18 с iPhone 16 Это обновление должно обеспечить значительный прирост производительности по сравнению с A15 Bionic в текущей модели, а также обеспечить поддержку функций искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Улучшение подключения

Новый iPad mini почти наверняка будет включать в себя поддержку Wi-Fi 6E. Это позволит подключать его беспроводным методом к диапазону 6 ГГц на совместимых маршрутизаторах. Также ожидается, что гаджет будет работать с Bluetooth 5.3. Что касается мобильной связи, новый iPad mini может полностью перейти на eSIM, что потенциально исключит физический слот nano-SIM.

Улучшение камеры

Apple может переместить переднюю камеру на горизонтальный край, как это было в последнем iPad Air. Это изменение потенциально улучшит качество видеовызова, особенно при использовании устройства в горизонтальной ориентации. Камера также может получить обновления, такие как поддержка HDR 4 и более широкая апертура.

Совместимость с Apple Pencil

iPad mini 7, скорее всего, будет поддерживать Apple Pencil Pro, представивший такие функции, как жесты сжатия, тактильную обратную связь и интеграцию Find My. Также может появиться функция наведения Apple Pencil Pro.

Цветовые варианты

Хотя текущий iPad mini доступен в цветах серый космос, звездный свет, розовый и фиолетовый, новая модель может использовать палитру цвета, похожую на iPad Air. Это может означать появление в линейке синего цвета и исключение из нее розового.

Выпуск и цена

Поскольку запасы последней модели iPad mini в магазинах сокращаются, выпуск обновленного гаджета в ноябре кажется все более вероятным. Более того, репортер Bloomberg Марк Гурман недавно сказал, что Apple может выпустить новый iPad mini вместе с новыми M4 Mac в самом начале ноября. Цена на обновленный планшет, скорее всего, останется неизменной и стартует у официальных продавцов от $499 за модель Wi-Fi.

Будущие модели iPad

По слухам, сейчас Apple разрабатывает складной iPad mini и внедряет технологию OLED-дисплея в устройство. Но ни одно из этих обновлений не ожидается в 2024 году. Новый экран и складной корпус планшеты получат не раньше 2026-2027 годов, а может даже позже.

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