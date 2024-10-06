Новый iPhone выйдет весной 2025 года: какие революционные изменения обещает Apple

Любителям техники Apple на этот раз не придется ждать нового iPhone целый год. Уже весной компания покажет бюджетную новинку iPhone SE.

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Как пишет издание MacRumours, четвертое поколение этого смартфона ожидает масштабная модернизация. Новый iPhone SE получит несколько функций от более дорогих гаджетов, сохранив при этом свою позицию самой доступной новой модели в линейке Apple.

Согласно последним сообщениям, iPhone SE 4 получит новый дизайн, который будет напоминать iPhone 14. Он будет иметь большой 6,1-дюймовый OLED-дисплей. Для сравнения, самый современный iPhone SE имеет экран с диагональю 4,7 дюйма. Переход на OLED является частью более широкой стратегии Apple по поводу поэтапного отказа от LCD-дисплеев во всей линейке iPhone.

Что касается производительности, то, по слухам, iPhone SE 4 будет работать на чипе A18, дебютировавшем в серии iPhone 16 в прошлом месяце. Ожидается, что устройство также перейдет с Touch ID на Face ID. А это значит, что бюджетная модель тоже избавится от физической кнопки "Домой".

Другие заметные обновления iPhone SE включают:

порт USB-C, который придет на смену разъему Lightning;

кнопка действия, функция которой представлена ​​в iPhone 15 Pro;

разработанный Apple модем 5G;

48-мегапиксельная задняя камера вместо текущей на 12 МП;

8 ГБ оперативной памяти, что вдвое больше, чем имеет последняя на сегодняшний день модель.

Увеличение оперативной памяти позволит iPhone SE 4 поддерживать Apple Intelligence – набор функций искусственного интеллекта компании, которые, как ожидается, начнут внедряться с выпуском iOS 18.1 в конце этого месяца. Это включение сделало бы SE 4 наиболее доступным iPhone, способным запускать эти передовые функции ИИ. Кстати, этого не может делать прошлогодний стандартный iPhone 15.

И лучшая новость: при всех этих усовершенствованиях, Apple, как ожидается, сохранит за iPhone SE позицию бюджетного варианта. Марк Гурман из Bloomberg предполагает, что устройство скорее всего будет стоить от 400 до 500 долларов, как и предыдущие модели.

Что касается ожидания новинки в продаже, то несколько источников указывают на то, что она должна выйти весной 2025 года. Учитывая, что все предыдущие модели iPhone SE были анонсированы в марте, запуск в марте 2025 года кажется достаточно вероятным. Сообщается, что поставщики Apple готовятся начать массовое производство в октябре этого года. Это тоже подтверждает версию о мартовской презентации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему Apple спешит выпустить обновление iOS 18.0.1 в свою свежую мобильную операционную систему.

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