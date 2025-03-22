iPhone 17 Air: все известные характеристики смартфона от Apple

Apple продолжает экспериментировать с дизайном и технологиями своих смартфонов. По последним слухам, компания готовит iPhone 17 Air – модель, которая станет самой тонкой в истории бренда. Однако, чтобы добиться рекордной компактности, Apple, вероятно, пойдет на некоторые компромиссы.

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Эксперты рассказали, чего именно ожидать от iPhone 17 Air, и сможет ли он стать революционным устройством. Это может быть интересный вариант для ищущих компактный iPhone, но при этом не готовый жертвовать производительностью.

Ультратонкий дизайн

Главная особенность iPhone 17 Air – его очень тонкий корпус, который в самом узком месте может составлять всего 5,5 мм. Это сделает его самым тонким iPhone за всю историю Apple.

Тем не менее, выступление камеры может увеличить общие габариты смартфона до 9,5 мм, но даже с этим он будет оставаться одним из самых элегантных устройств на рынке.

Дисплей и технологии

Apple оснастит iPhone 17 Air 6,6-дюймовым OLED-дисплеем, который будет поддерживать:

Face ID – систему распознавания лица;

Dynamic Island – динамический интерфейс;

ProMotion – адаптивную частоту обновления до 120 Гц

Процессор и производительность

Относительно производительности Apple решила оснастить iPhone 17 Air процессором A19 вместо более мощной версии A19 Pro, которая будет доступна в старших моделях серии.

Несмотря на это, даже базовая версия A19 обеспечит:

8 ГБ оперативной памяти для поддержания искусственного интеллекта Apple Intelligence;

оптимизацию энергопотребления;

высокую производительность для быстрой работы приложений.

Камеры

Чтобы добиться ультратонкого дизайна, Apple пошла на некоторые компромиссы в сфере камер:

Основная камера – одинарный 48-Мп сенсор в вытянутом модуле.

Фронтальная камера – 24-Мп для качественных селфи и видеозвонков.

Это будет первый iPhone за долгое время, который получит всего одну основную камеру. Apple, вероятно, компенсирует этот недостаток улучшенной обработкой изображений и алгоритмами искусственного интеллекта.

Аудио

Одним из самых спорных моментов iPhone 17 Air является отсутствие нижнего стереодинамика. Смартфон будет иметь один динамик в разговорном модуле, что может повлиять на качество звука во время просмотра видео или прослушивания музыки без наушников.

Это решение, вероятно, продиктовано необходимостью сохранения тонкого корпуса, однако оно может разочаровать привыкших к качественному стереозвуку.

Связь и автономность

iPhone 17 Air получит несколько важных изменений в области связи:

Wi-Fi 7 – фирменная технология Apple для более быстрого беспроводного соединения;

Модем Apple C1 – обеспечит улучшенную автономность и энергоэффективность;

Отсутствие физической SIM-карты – только eSIM для всех стран мира.

Apple продолжает делать ставку на полностью цифровые коммуникации, постепенно отказываясь от традиционных SIM-карт.

USB-C, но не без нюансов

Apple официально перешла на USB-C, и iPhone 17 Air не станет исключением. Однако есть один нюанс – порт смещен от центра.

Это может вызвать определенные неудобства для пользователей, но Apple, вероятно, сделала это из-за особенностей внутренней компоновки смартфона.

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