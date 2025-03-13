iPhone 17 Pro и Pro Max получат революционную систему охлаждения: как будет работать

Система охлаждения является ключевым фактором для увеличения мощности смартфона. И компания Apple планирует обновить эту систему для линейки iPhone 17, которая должна выйти осенью этого года.

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Как пишет издание GSM Arena со ссылкой на китайского инсайдера Instant digital, обновление будет касаться только моделей 17 Pro и 17 Pro Max. Вместо традиционного радиаторного охлаждения, отводящего тепло механически, на этих устройствах планируют установить испарительную камеру. Она позволяет более эффективно отводить тепло от процессора, который нагревается в процессе работы.

Стоит отметить, что испарительные камеры давно используются на Android-смартфонах. Такой вариант теплоотвода позволяет снизить риск тротлинга и обеспечивает стабильную работу гаджета даже в условиях интенсивной нагрузки на процессор.

Что касается процессора, то на iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, по слухам, будет установлен чип A19 Pro. У него будут усовершенствованные возможности управления температурой. Именно сочетание новейшего процессора и более эффективной системы охлаждения должно обеспечить смартфонам Apple 2025 выпуска исключительной производительности без риска перегрева.

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