Ради ультратонкого дизайна: у iPhone 17 Air уберут три элемента

Американская корпорация Apple готовится в 17 линейке своих смартфонов iPhone выпустить устройство с маркировкой Air. На языке производителя это означает, что гаджет будет тоньше и легче среднестатистического.

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Как выяснило издание MacRumors, это означает, что iPhone 17 потребует от Apple некоторых компромиссов. Так, по слухам, устройство потеряет три функции, которые есть во многих моделях iPhone. Это такие функции, как нижний динамик, сверхширокоугольная камера и слот для SIM-карты международного стандарта.

В прошлом году издание Information сообщило, что сверхтонкая модель iPhone 17 будет иметь только один динамик, встроенный в наушник в верхней части устройства. Похоже, что эта информация правдива. Это подтверждают появившиеся в последние недели 3D-рендеры iPhone 17 Air. На них видно только несколько отверстий на нижнем краю устройства, которые, вероятно, предназначены для микрофонов.

Как и iPhone 16e, iPhone 17 Air, как ожидается, будет оснащен одной 48-мегапиксельной задней камерой Fusion. Она станет основной 1-кратной камерой в сочетании с опцией 2-кратного зума с качеством "оптического". Это означает, что iPhone 17 Air не будет иметь сверхширокоугольную камеру для фотографий 0,5×. Впрочем, освободившееся таким образом внутреннее пространство должно позволить установить на гаджет более емкую батарею.

Apple начала постепенно отказываться от физического слота для SIM-карты на iPhone в США с линейкой iPhone 14 в 2022 году. Поэтому неудивительно, что iPhone 17 Air, как ожидается, также будет работать с цифровыми eSIM только в этой стране. Однако The Information сообщила, что Apple планирует в этом году отказаться от слота для SIM-карты на iPhone в большем количестве стран. Поэтому iPhone 17 Air также может работать только с eSIM на международном уровне.

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