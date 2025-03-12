Какой праздник отмечают 12 марта в Украине: все об этом дне

В среду, 12 марта по новому православному календарю свои именины отмечают Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Александр, Семен, Сергей. Церковь в этот день чествует преподобного Феофана Исповедника, святителя Григория Двоеслова, папу Римского и преподобного Симеона.

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Какие еще официальные и неофициальные праздники отмечаются 12 марта, рассказывает OBOZ.UA. А также напоминаем об исторических фигурах и знаменитостях, родившихся в этот день.

Какие праздники отмечают 12 марта

Ацтекский Новый год – календарь коренного народа Южной Америки указывал именно на 12 марта как на день начала нового года. И традиция эта сохранилась до сих пор. Празднование начинается накануне вечером с церемониальных танцев и песен. Люди приносят в жертву семена и зажигают ароматические свечи из сосновой смолы. А завершается праздник сожжением флага, символизирующего старый год, и поднятием пропитанного благовониями нового флага.

День Альфреда Хичкока – почему именно в этот день чествуют гениального режиссера и выдающегося мастера саспенса, до конца непонятно. Тем не менее, официальный сайт Фестиваля Альфреда Хичкока рекомендует 12 марта погрузиться в просмотр и обсуждение его картин. Спорить не будем, ведь его работы – это настоящая классика.

Всемирный день против киберцензуры – киберцензура блокирует или ограничивает доступ к информации в Интернете. Правительства утверждают, что делают это в целях безопасности, и порой это действительно так. Но часто это также инструмент подавления инакомыслия, нарушающий основные принципы свободы слова. Ежегодно 12 марта мир объединяется, чтобы напомнить о фундаментальном праве человека на свободу высказываний к доступу к информации.

Исторические события 12 марта

1169 – коалиция из 11 князей собранная владимиро-суздальским князем Андреем Боголюбским и возглавленная его сыном Мстиславом Андреевичем захватила и разорила Киев.

1229 – окончание VI крестового похода: согласно мирному договору между султаном Египта аль-Камилем и императором Священной Римской империи Фридрихом II Гогенштауфеном, Иерусалим, Назарет и Вифлеем переданы крестоносцам в обмен на мир.

1365 – герцог Рудольф IV основал Венский университет.

1496 – евреи изгнаны из Сирии.

1622 – Католическая церковь канонизировала основателей Ордена иезуитов, Игнатия Лойолу и Франциска Ксавьера.

1633 – Король Речи Посполитой Владислав IV утвердил Петра Могилу митрополитом Киевским и всея Руси.

1812 – в Каракасе произошло землетрясение, которое уничтожило город и унесло жизни 20 тысяч человек.

1913 – Канберра стала столицей Австралии.

1928 – во время пленума ЦК КП(б)У Лазарь Каганович объявил наркома образования Александра Шумского лидером "украинского буржуазного национализма".

1938 – войска Гитлера пересекли немецко-австрийскую границу; объявлен "аншлюс" обоих государств.

1940 – закончилась советско-финская война. Финляндия потеряла Карельский перешеек, СССР не удалось сделать Финляндию советской республикой.

1947 – президент США Гарри Трумэн выдвинул внешнеполитическую программу ("Доктрина Трумэна"), согласно которой Америка готова оказывать помощь всем "свободным народам" против угрозы коммунизма; Турция и Греция получали срочную помощь.

1965 – в УССР студенты Киевского университета имени Тараса Шевченко (67 студентов стационара из 125) написали заявление руководству университета и Министерства образования с требованием восстановить на работе преподавателя факультета журналистики Матвея Шестопала, которого обвинили в украинском буржуазном национализме. Все подписанты были отчислены с учебы.

1968 – Маврикий обрел независимость.

1989 – Тим Бернерс-Ли предложил глобальный гипертекстовый проект, ныне известный как Всемирная сеть, а в более узком понимании – интернет.

1992 – Украина установила дипломатические отношения с Кубой.

1994 – первые 32 женщины ординированы в священники Церкви Англии в Бристольском соборе.

1999 – Чехия, Польша и Венгрия вступили в НАТО.

2000 – Папа Римский Иоанн Павел II публично извинился за грехи Католической Церкви перед человечеством.

2011 – на пострадавшей в результате землетрясения японской АЭС "Фукусима-1" произошел взрыв. Уровень радиации возле станции превысил норму в 20 раз.

Кто родился 12 марта

1685 – Джордж Беркли, английский философ, представитель субъективного идеализма, епископ в Клойне (Ирландия).

1710 – Томас Арн, английский композитор.

1728 – Антон Рафаэль Мэнгс, величайший немецкий живописец эпохи классицизма.

1816 – Александр Афанасьев-Чужбинский, украинский писатель, историк, этнограф.

1824 – Густав Роберт Кирхгоф, немецкий физик, открывший цезий и рубидий.

1863 – Владимир Вернадский, украинский ученый, основоположник геохимии, биогеохимии, радиогеологии, создатель учения о биосфере, ее эволюции и превращении под влиянием человека в ноосферу (сферу разума), первый президент Академии Наук Украины.

1863 – Габриэле д'Аннунцио, итальянский драматург, поэт.

1881 – Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель современного турецкого государства.

1888 – Флоренс Ли, американская актриса немого кино.

1889 – Вацлав Нежинский, выдающийся киевлянин, ведущий танцор и балетмейстер труппы Сергея Дягилева, руководитель собственной труппы в Лондоне.

1909 – Пятрас Цвирко, литовский советский писатель.

1914 – Лидия Компаниец, украинская поэтесса и сценаристка.

1922 – Джек Керуак, американский писатель, поэт, один из основателей и яркий представитель поколения битников в литературе.

1925 – Гарри Гаррисон, американский писатель-фантаст.

1928 – Эдвард Олби, американский драматург, пятикратный лауреат Пулитцеровской премии.

1940 – Варфоломей I, Патриарх Константинопольский.

1946 – Лайза Минелли, американская киноактриса и певица.

1949 – Валерий Матюхин, художественный руководитель ансамбля "Киевская камерата".

1956 – Стив Гаррис, идейный лидер и бас-гитарист группы "Iron Maiden".

1985 – Stromae (Поль Ван Авер), бельгийский певец, рэпер, музыкант и автор песен.

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