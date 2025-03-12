'Зріст', 'ріст' и зростання: в чем разница между схожими словами

Похожие по написанию и звучанию слова могут сбивать с толку даже опытных говорящих. Конечно, есть такие группы слов и в украинском языке.

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На такую интересную группу указали авторы Telegram-канала "Correctarium — Украинский язык". Это троица "зріст" — "ріст" — "зростання", который мы часто употребляем неправильно, ведь до конца не понимаем их значение. Более того, словари и художественная литература тоже не могут дать четкого видения разницы между этими словами. Все, что мы можем точно сказать, это то, что все эти слова связаны с процессом роста.

"Если же проанализировать современное словоупотребление, то можно сделать вывод, что "зріст" — это прежде всего длина тела человека, реже так говорят о высоте растений и животных: "на весь зріст", "високий на зріст", "у людський зріст", — говорится в сообщении канала.

Также его авторы указывают, что слово "ріст" часто используется в значении "зріст". Хотя многие языковеды отрицают уместность такого словоупотребления. В современном языке это слово чаще всего связывают с биологическим процессом увеличения в размере: "хвороба росту", "піти в ріст", "ріст волосся".

А вот "зростання" — это действие по значению "расти", увеличение, повышение, усовершенствование, приобретение чего-то. "Употребляют его тогда, когда надо передать процессовость вообще: "культурне зростання", "зростання доходів", "зростання виробництва", - пояснил Telegram-канал.

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