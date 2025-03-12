Хейли Бибер вернула в моду глазированный маникюр: как выглядит

Модель и бьюти-предприниматель Хейли Бибер прогремела на весь мир, когда в 2022 году представила маникюр в виде глазированного пончика. Тогда перламутровые ногти с легким шимером стали трендом, продержавшимся очень долго.

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Похоже, три года спустя, Бибер решила вернуть ему былую популярность. Модель выложила в Instagram несколько фотографий со своим сыном, на которых отчетливо видно – она вернулась к своим культовым "глазированным" ногтям.

Это стиль придумала мастерица Зола Ганзоригт, с которой Бибер почти неразлучна. Маникюрша когда-то призналась изданию Vogue, что для нее важно выбирать дизайн, подходящий каждому из ее клиентов. "Для меня ваши ногти – это как ваш наряд. В наше время люди выражают себя через свои ногти – они показывают, кто они", – объяснила Ганзоригт.

Что касается "глазированных" ногтей, то маникюрша объяснила, что фишкой этого дизайна является особый подход к финишу. Вместо базового покрытия, на которое она наносит шимерную пудру, Ганзоригт использует топ, не желтеющий при высыхании. Именно на него она наносит пудровое средство с эффектом хромирования, которое и создает эффект блестящей глазури.

Что лучше всего в таком маникюре, это то, что подходит для любого тона кожи и формы ногтя. Все благодаря полупрозрачности покрытия. Хейли Бибер любит экспериментировать с этим эффектом, выбирая разные цветовые решения. Раньше она выбирала глубокий коричневый и темно-синий, а сейчас остановилась на нежном молочном.

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