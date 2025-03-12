УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Вкусный заливной пирог с вареными яйцами и зеленым луком для перекуса: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
852
Вкусный заливной пирог с вареными яйцами и зеленым луком для перекуса: самый простой рецепт

Заливные пироги могут быть идеальной альтернативой хлебу, пиццы. Готовить их можно с любыми начинками, как сладкими, так и солеными, но вкуснее всего будет – с вареными яйцами, зеленим луком, сиром. 

Видео дня
Заливной пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного пирога с очень вкусной начинкой. 

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

Тесто: 

  • Яйца 2 шт
  • Сметана 200 г
  • Майонез 200 г
  • Мука 200 г
  • Разрыхлитель 2 ч.л.

Начинка:

  • Салат (айсберг)
  • Яйца
  • Кукуруза 
  • Сыр Фелата 
  • Шпроты
  • Сыр
  • Соль, перец

Способ приготовления: 

1. Смешайте все ингредиенты для теста: взбейте яйца с солью, добавьте сметану, майонез, муку с разрыхлителем, перемешайте.

Тесто для блюда

2. Порежьте все ингредиенты для начинки, добавьте шпроты, тертый сыр, специи. 

Начинка для пирога

3. Вылейте часть теста в форму, сверху слой начинки и снова тесто. Выпекайте 40-45 минут при 180 С.

Готовый пирог

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: