Вкусный заливной пирог с вареными яйцами и зеленым луком для перекуса: самый простой рецепт

Заливные пироги могут быть идеальной альтернативой хлебу, пиццы. Готовить их можно с любыми начинками, как сладкими, так и солеными, но вкуснее всего будет – с вареными яйцами, зеленим луком, сиром.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного пирога с очень вкусной начинкой.

Ингредиенты:

Тесто:

Яйца 2 шт

Сметана 200 г

Майонез 200 г

Мука 200 г

Разрыхлитель 2 ч.л.

Начинка:

Салат (айсберг)

Яйца

Кукуруза

Сыр Фелата

Шпроты

Сыр

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты для теста: взбейте яйца с солью, добавьте сметану, майонез, муку с разрыхлителем, перемешайте.

2. Порежьте все ингредиенты для начинки, добавьте шпроты, тертый сыр, специи.

3. Вылейте часть теста в форму, сверху слой начинки и снова тесто. Выпекайте 40-45 минут при 180 С.

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