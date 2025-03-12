Видео дня
Вкусный заливной пирог с вареными яйцами и зеленым луком для перекуса: самый простой рецепт
Заливные пироги могут быть идеальной альтернативой хлебу, пиццы. Готовить их можно с любыми начинками, как сладкими, так и солеными, но вкуснее всего будет – с вареными яйцами, зеленим луком, сиром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного пирога с очень вкусной начинкой.
Ингредиенты:
Тесто:
- Яйца 2 шт
- Сметана 200 г
- Майонез 200 г
- Мука 200 г
- Разрыхлитель 2 ч.л.
Начинка:
- Салат (айсберг)
- Яйца
- Кукуруза
- Сыр Фелата
- Шпроты
- Сыр
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты для теста: взбейте яйца с солью, добавьте сметану, майонез, муку с разрыхлителем, перемешайте.
2. Порежьте все ингредиенты для начинки, добавьте шпроты, тертый сыр, специи.
3. Вылейте часть теста в форму, сверху слой начинки и снова тесто. Выпекайте 40-45 минут при 180 С.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: